Tennis: Miedler noch einen Sieg von Grand-Slam-Debüt entfernt

Der Niederösterreicher Lucas Miedler hat am Mittwoch auch die zweite Qualifikationsrunde der Tennis-French-Open überstanden. Der 22-Jährige besiegte den Ungarn Attila Balasz 7:6(5),6:3, womit ihm nur noch ein Sieg zum Einzug in seinen ersten Grand-Slam-Hauptbewerb fehlt. Letzte Hürde für den Weltranglisten-232. auf dem Weg dahin wird am Freitag der Brasilianer Thiago Monteiro (7) sein.

Keine Chance auf ein Weiterkommen in die finale Qualifikationsrunde hatte Sebastian Ofner. Der als Nummer 15 eingestufte Steirer unterlag dem Deutschen Yannick Hanfmann 2:6,1:6. Schon in der ersten Runde waren am Montag die Niederösterreicher Dennis Novak, Jurij Rodionov und Gerald Melzer ausgeschieden. In der Qualifikation für das Damen-Turnier war Österreich nicht vertreten.

Den einzigen rot-weiß-roten Fixplatz in den Einzel-Hauptfeldern hat Dominic Thiem als Nummer vier gesetzt inne. Die Auslosung ist für Donnerstag (19.00 Uhr, live ORF Sport +) angesetzt.

(APA)