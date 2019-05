Bresnik zieht sich auch als Thiem-Manager zurück

In einer Aussendung an Medienvertreter erklärte Bresnik: „Ich bin stolz und dankbar, dass ich Dominic auf einem wesentlichen Stück seines Weges begleiten durfte. Unsere freundschaftliche Verbindung bleibt von der Änderung unseres professionellen Verhältnisses unberührt, und selbstverständlich stehe ich ihm und seinem Team auch in beratender Tätigkeit weiterhin zur Verfügung."

Auch Bresniks Nachfolger steht bereits fest. Herwig Straka, Turnierdirektor der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle, übernimmt die Agenden. Bresnik bezeichnete den Steirer, der unter anderem auch Thomas Vanek betreut, als "international renommierten, erfahrenen, integren Fachmann.“ Straka, der auch im ATP-Tour-Board sitzt, verfüge auch über „die Kapazitäten und Möglichkeiten, Dominic kontinuierlich auf Tour zu begleiten. Das wurde angesichts der Vielfalt der laufenden Aufgaben erforderlich."

(APA)