Thiem und Bresnik: Die Phasen einer Trennung

Drei Tage vor Beginn der French Open, am Donnerstag um 10.46 Uhr, poppte eine Mail von Günter Bresnik im Posteingang auf. In drei kurz gehaltenen Absätzen gab der 58-Jährige die Trennung von Dominic Thiem als dessen Manager bekannt. „Ich bin stolz und dankbar, dass ich Dominic auf einem wesentlichen Stück seines Weges begleiten durfte“, schreibt Bresnik. Es ist ein kleiner, aber nach den jüngsten Entwicklungen zu erwartender Paukenschlag kurz vor den am Sonntag beginnenden French Open.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Printausgabe 24.5.2019)

Meistgekauft