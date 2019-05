Miedler ausgeschieden: Thiem bleibt in Paris ein rot-weiß-roter Solist

Der Niederösterreicher verlor gegen den Brasilianer Thiago Monteiro 2:6, 4:6. Davor waren in der Qualifikation bereits Dennis Novak, Jurij Rodionov, Gerald Melzer (alle erste Runde) und Sebastian Ofner (zweite Runde) ausgeschieden. Dominic Thiem bleibt damit der einzige österreichische Teilnehmer im Hauptbewerb der French Open, bei den Damen war selbst in der Qualifikation keine Österreicherin am Start.

(red.)