French Open: Nadals erstes Signal

Paris/Wien. Rafael Nadal hat am Montag seine Titelmission bei den French Open standesgemäß begonnen. Der elffache Paris-Sieger und Titelverteidiger bezwang zum Auftakt den deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann mit 6:2, 6:1, 6:3. Bei 25 Winnern unterliefen Nadal nur 16 unerzwungene Fehler, der Spanier meinte anschließend: „Das war ein gutes Match, ich habe mich schon im Training wohl gefühlt. Und hier zu spielen, ist sowieso immer etwas Besonderes.“

Nadals nächster Gegner ist mit Yannick Maden abermals ein deutscher Qualifikant. Der 29-jährige Maden hat auf der ATP-Tour erst 18 Matches bestritten (Bilanz 7:11) und steht zum ersten Mal im Hauptbewerb der French Open. Nach dem Turnier wird er voraussichtlich erstmals unter den Top 100 stehen. Bereits am Sonntag zog Roger Federer in die zweite Runde ein. Der Schweizer hatte mit dem Italiener Lorenzo Sonego keine Mühe, siegte in seinem ersten Match im Stade Roland Roland Garros seit 2015 mit 6:2, 6:4, 6:4.

„Ich bin gerne ein Außenseiter. Ich weiß, wenn Wimbledon kommt, dann werde ich wahrscheinlich wieder ein höherer Favorit sein“, erklärte Federer später. „Ich mag diese Herangehensweise hin und wieder. Es macht dich lockerer bei den ,big points‘. Ich weiß wirklich nicht, wie weit ich hier kommen kann.“

French Open 1. Runde

Herren: Hebert (FRA) - Medwedew (RUS/12) 4:6, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5. Londero (ARG) - Basilaschwili (GEO) 6:4, 6:1, 6:3. De Minaur (AUS/21) - Klahn (USA) 6:1, 6:4, 6:4. Carreno Busta (ESP) - Sousa (POR) 6:3, 6:1, 6:2.

Damen: Kudermetowa (RUS) - Wozniacki (DEN/13) 0:6, 6:3, 6:3. Bertens (NED/4) - Parmentier (FRA) 6:3, 6:4.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.05.2019)