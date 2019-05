French-Open: Dominic Thiem steht nach Kampf in Runde zwei

Dominic Thiem steht nach einem Vier-Satz-Sieg gegen den 22-jährigen US-Amerikaner Tommy Paul in Runde zwei der French-Open. Der als Nummer vier gesetzte Österreicher besiegte die Nummer 131 der Weltrangliste nach 2:30 Stunden mit 6:4, 4:6, 7:6 und 6:2. Thiem hatte dabei hart zu kämpfen.

In der zweiten Runde trifft der 25-Jährige auf den Kasachen Alexander Bublik, der den Deutschen Rudolf Molleker ebenfalls in vier Sätzen bezwang. Gegen Bublik, die Nummer 91, hat Thiem zuvor noch nie gespielt.

Zuvor meisterte Novak Djokovic die Aufgabe gegen den starken Polen Hubert Hurkacz (ATP-44.) mit Bravour. Der Weltranglisten-Erste gewann 6:4,6:2,6.2 und unterstrich seine Ambition auf den neuerlichen Gewinn eines vierten Grand-Slam-Titels in Serie. "Ich habe große Ziele, das ist kein Geheimnis", bekräftigte der Serbe.

Auch Topfavorit Rafael Nadal hatte am Montag sein erstes Match so souverän wie erwartet hinter sich gebracht. Der spanische Weltranglisten-Zweite, der in Roland Garros das Dutzend an Triumphen komplett machen will, stellte seine Paris-Bilanz auf 87:2-Siege. Daran konnte ihn auch der deutsche Qualifikant Yannick Hanfmann nicht hindern. Nach 1:57 Stunden setzte sich Nadal 6:2,6:1,6:3 durch.

Nadal problemlos

Auch in seinem massiv umgebauten "Wohnzimmer", dem neu errichteten Court Philippe Chatrier, fühlte sich Nadal von Beginn an pudelwohl. "Um ehrlich zu sein, das Gefühl auf diesem Court war kein großer Unterschied. Für mich war es das Gleiche. Visuell gibt es ein paar kleine Unterschiede, aber vom Tennis her war es gleich", ist "Hausherr" Nadal zufrieden.

Serena Williams verzeichnete hingegen keinen problemlosen Auftakt. Die US-Amerikanerin, die eine Egalisierung des Grand-Slam-Rekords von Margret Court (24 Titel) anstrebt, musste gegen die Russin Witalja Djatschenko (WTA-Nummer 88) über drei Sätze gehen. "Am Anfang hatte ich Angst, es war nicht einfach heute", sagte die 37-Jährige nach dem 2:6,6:1,6:0-Erfolg.

(red.)