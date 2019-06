Marach/Melzer – Österreichs neue Doppelpaarung

Paris. Die erfolgreiche Zusammenarbeit von Oliver Marach und Mate Pavić endete mit einer Niederlage im Achtelfinale der French Open. Doch Doppel-Spezialist Marach, 38, hat danach bereits gewusst, wie es weitergehen wird. Der Steirer hat sich für Jürgen Melzer als Nachfolger von Pavić entschieden, die beiden Österreicher starten als Doppel-Duo in die Rasensaison.

Melzer, 38, hatte eigentlich mit Nicolas Mahut bis inklusive Wimbledon (ab 1. Juli) geplant, doch der Franzose möchte schon beim Vorbereitungsturnier in Queens eventuell mit Andy Murray spielen und überlegt, sich doch wieder öfter im Einzel zu versuchen.

„Wir wollen ein gutes Team mit einem Coach aufstellen, weil alles sehr kurzfristig passiert ist“, meinte Marach zur Zusammenarbeit mit Melzer. Der erste Einsatz ist bei den Rasenturnieren in Halle oder Queens (jeweils ab 17. Juni) geplant. Das Duo Marach/Melzer ist auch ein Projekt mit Blickrichtung Olympia 2020. „Wir müssen uns ein bisserl Zeit geben, um uns ein gutes Spielsystem aufzubauen“, meinte Melzer. Die Qualifikationszeit beginnt jedenfalls nach den diesjährigen French Open.

Mit dem 25-jährigen Kroaten Pavić hatte Marach im Vorjahr das Finale in Roland Garros erreicht, ebenfalls 2018 hatten sie die Australian Open gewonnen. Vor gut einer Woche holten sie in Genf ihren sechsten und letzten gemeinsamen Titel. In Paris kam für das auf Nummer vier gesetzte Duo nun gegen Krawietz/Mies (GER) das Aus (7:5, 3:6, 5:7). Pavić spielt ab sofort mit Bruno Soares (BRA).

Knowle coacht Novak

Der 45-jährige österreichische Doppel-Pionier Julian Knowle hat seine Karriere indes beendet. Der Vorarlberger wird nun als Touringcoach des zweitbesten heimischen Einzelspielers, Dennis Novak (ATP 113), tätig sein. Sein Comeback im März in Marseille hat Knowle wegen Rückenschmerzen absagen müssen. „Es vergeht keine Woche im Training, in dem nicht irgendein anderes Wehwehchen kommt“, meinte der US-Open-Doppel-Champion von 2007 und 19-fache Doppel-Turniersieger. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.06.2019)