French Open: Dominic Thiem im Eiltempo ins Halbfinale

Dominic Thiem hat am Donnerstag mit einem glatten 6:2,6:4,6:2-Erfolg in nur 107 Minuten über den als Nummer 10 gesetzten Russen Karen Chatschanow zum vierten Mal in Folge das Halbfinale der French Open erreicht. Der Weltranglisten-Vierte, der im Vorjahr erst im Endspiel Rafael Nadal unterlegen war, trifft nun am Freitag (2. Partie nach 12.50 Uhr) auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Der Serbe hatte mit Alexander Zverev (GER) kaum Probleme, siegte 7:5, 6:2, 6:2.

„Ein sehr gutes Spiel“, meinte Thiem. „Ich habe von Beginn an mit der Vorhand kontrolliert und ich habe nicht viel verschossen. Das Wichtigste war, dass ich fast keine Eigenfehler und keine Blödheiten gemacht habe. Djokovic scheint unfassbare Form zu haben. Ich werde morgen meine ganze Energie brauchen."

Thiem hat damit 590.000 Euro Preisgeld sowie 720 ATP-Punkte sicher. Er könnte am Freitagnachmittag der erste Österreicher werden, der zum zweiten Mal in ein Major-Einzel-Finale einzieht.

