French Open: Nadal lässt Federer keine Chance

6:3, 6:4, 6:2 - auch mit Roger Federer hatte Rafael Nadal in Paris keine Mühe. Der Spanier steht nach seinem Halbfinalsieg über den Schweizer erneut im Finale der French Open und spielt dort am Sonntag um seinen zwölften Titel in Roland Garros. Gegner ist der Sieger des Duells zwischen Novak Djokovic und Dominic Thiem.

Im Head-to-Head zwischen Nadal und Federer hat der Mallorquiner nun auf 24:15 gestellt. Im sechsten Duell in Roland Garros hat Nadal den ebensovielten Erfolg über den Eidgenossen geschafft.

(red.)