„Der Körper, der Kopf, alles ist bereit“

Halle. Die kurze, aber spektakuläre Rasensaison nimmt Fahrt auf, die ersten Titel sind ausgespielt, und nun steigt auch Roger Federer, der Großmeister des Rasentennis, ins Turniergeschehen ein. Im westfälischen Halle, wo er schon neunmal triumphiert hat, kann es für den 37-jährigen Schweizer diese Woche nur ein Credo geben: „Der Sieg muss das Ziel sein“, sagt Federer.

Auf Rasen, dem mit Abstand schnellsten Belag auf der ATP-Tour, hat Federer 87,1 Prozent seiner Partien gewonnen (176:26). „Es betont meine Stärken und versteckt vielleicht meine Schwächen“, erklärt er. „Ich kann spielen, wie ich möchte, ich habe das Kommando. Wahrscheinlich fühlt sich Rafa (Rafael Nadal, Anm.) so auf Sand. Ich kann Serve-and-Volley spielen, ich kann hinten bleiben. Ich habe alle Optionen, verschiedene Taktiken gegen verschiedene Spieler. Das gibt dir vielleicht etwas mehr Spielraum, um Spiele zu gewinnen.“

Gerade in Halle, wo er heuer zum bereits 17. Mal antritt, fühlt sich Federer besonders wohl, nur bei seinem Heimturnier in Basel hat er ebenfalls schon neunmal triumphiert. Von seinem Hotelzimmer aus überblickt er die Anlage, die Zufahrtsstraße zum Centre Court heißt seit 2012 hochoffiziell Roger-Federer-Allee. Der Familienvater schätzt das 500er-Event und den beschaulichen 20.000-Einwohner-Ort als willkommene Abwechslung zwischen den Grand-Slam-Turnieren in Paris und Wimbledon (ab 1. Juli).

Der anstehende Rasenklassiker in London werde aber immer das „Turnier meiner Träume“ sein, erklärte Federer. Achtmal und damit öfter als jeder andere in der Open Era hat er es gewonnen, auch heuer rechnet sich die Nummer drei der Welt Chancen aus.

Schließlich hat Federer gerade eine beachtliche Sandplatzsaison hingelegt und bei der Rückkehr auf seinen vermeintlich schwächsten Belag neun von elf Partien gewonnen. Geschlagen geben musste er sich nur den beiden derzeit besten Sandplatzspielern der Welt: Dominic Thiem in Madrid (Viertelfinale) und Rafael Nadal bei den French Open (Halbfinale). „Wenn ich das Halbfinale in Paris schaffen kann, ist es auch in Wimbledon und bei den nächsten Grand-Slam-Turnieren möglich“, meint Federer. „Der Körper, der Kopf, alles ist bereit. Alles ist ideal.“

Fürs Erste aber wartet auf den Vorjahresfinalisten in Halle – Federers Matchbilanz lautet 63:7 – eine tückische Erstrundenpartie. Mit dem Australier John Millman (ATP 57) trifft er auf jenen Mann, der ihn im Vorjahr im Achtelfinale der US Open verabschiedet hat. Die Hitzeschlacht in New York hat auch Federer nicht vergessen.

Halle gebe ihm nun die Chance, „eine Rechnung zu begleichen“, erklärte der Schweizer. „Das ist eine tolle Erstrunden-Herausforderung auf Rasen für mich. Vielleicht ist das genau das, was ich brauche.“ Aber: „Der Druck ist groß. Die Rasensaison ist extrem kurz. Mein Fokus muss von Beginn an kristallklar sein.“ (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.06.2019)