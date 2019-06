Wenn ein einziger Punkt auf das große Ziel fehlt

Ilkley/Wien. Tennis kann ein grausamer Sport sein, diese Erfahrung hat am Sonntag auch Dennis Novak gemacht. Dem Niederösterreicher fehlte beim Challenger-Finale im britschen Ilkley gegen den Deutschen Dominik Köpfer (ATP 167) nur ein einziger Punktgewinn, um erstmals die Top 100 zu erreichen und eine Wildcard für das dritte Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab 1. Juli) zu ergattern. Am Ende aber verlor Novak nach 1:49 Stunden mit 6:3, 3:6, 6:7 (5).

Seit Jahren wird dem 25-jährigen Novak großes Potenzial bescheinigt, einzelne Siege über weitaus besser klassierte Spieler bestätigten den Eindruck vieler Fachleute – allerdings, immer wiederkehrende, unerklärliche Niederlagen bremsten den Aufstieg seit jeher. Der erste Erfolg auf der Challenger-Tour in Taipeh Mitte April war im Grunde längst überfällig, er hatte den Glauben des Rechtshänders an sein Können gestärkt. In Ilkley, unweit von Leeds, hätte Novak am Sonntag aus vielerlei Hinsicht zum großen Gewinner aufsteigen können, hätte er beim Stand von 5:4 im dritten Satz den Matchball verwertet – doch sein Return landete im Netz.

So wird der Schützling von Ex-Profi Julian Knowle in der heute erscheinenden Weltrangliste zwar so gut wie nie zuvor klassiert sein (Position 104), das große Etappenziel, die Top 100, bleibt vorerst aber weiter unerreicht.

Ein Sieg beim Rasenturnier in Ilkley wäre auch insofern von enormer Wichtigkeit gewesen, weil nun nicht Novak, sondern dem Deutschen Köpfer eine Wildcard für den Hauptbewerb in Wimbledon zusteht. Der ÖTV-Daviscupper hingegen muss in die Qualifikation und in dieser bereits heute oder am Dienstag sein erstes Match bestreiten. Aus dem Vorjahr, als Novak sensationell die dritte Runde des Hauptbewerbs erreicht hat, stehen für den Wiener Neustädter 115 Weltranglistenpunkte auf dem Spiel. Sollte er in Wimbledon also früh verlieren, würde er in etwa auf Position 140 zurückfallen.

Federers zehnter Streich

Perfekt verlief die Wimbledon-Vorbereitung für Roger Federer. Der Schweizer, 37, bezwang im Finale von Halle David Goffin mit 7:6, 6:1 und feierte seinen bereits zehnten Turniersieg in Westfalen. An der Londoner Church Road holt Federer zu seinem neunten Wimbledon-Coup aus, Titelverteidiger ist der Serbe Novak Djoković. (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.06.2019)