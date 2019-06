Tennis: Die umstrittene Rasenformel

London/Wien. Heute (elf Uhr MESZ) wird ausgelost, am Montag fällt dann der Startschuss für die „Lawn Tennis Championships“ in Wimbledon. Schon jetzt gibt es reichlich Diskussionsstoff. Auslöser ist die Setzliste des Rasenklassikers, die sich von allen anderen Grand-Slam- und ATP-Turnieren unterscheidet – und nun auch Dominic Thiem benachteiligt.

1 Warum ist die Wimbledon-Setzliste so umstritten?

Die Setzung in Wimbledon entspricht nicht der Weltrangliste. So wurde Roger Federer, die Nummer drei der Welt, im All England Club an Position zwei gesetzt. Dort müsste dem ATP-Ranking zufolge Rafael Nadal stehen, der Weltranglistenzweite ist aber nur die Nummer drei des Turniers. Grund ist ein spezielles Verfahren der Veranstalter (siehe Punkt 2). Auch Dominic Thiem (ATP 4) hat es erwischt, der Niederösterreicher ist in Wimbledon nur an fünfter Stelle gesetzt.

2 Wie berechnen die Wimbledon-Veranstalter ihre Setzliste?

Zu den aktuellen Weltranglistenpunkten (Stand 24. Juni 2019) werden alle Punkte addiert, die in den vergangenen zwölf Monaten auf Rasen gesammelt wurden. Hinzu kommen noch 75 Prozent jener Punkte, die ein Profi in den davor liegenden zwölf Monaten auf Rasen eingespielt hat. Während also das ATP-Ranking die vergangenen zwölf Monate widerspiegelt, fließen in die Wimbledon-Setzung auch Ergebnisse von Rasenturnieren ein, die bis zu zwei Jahre zurückliegen (z. B. Wimbledon 2017).

Diese Formel, die Rasenspezialisten klar bevorteilt, wendet Wimbledon nur auf die Top 32 des ATP-Rankings an, kein Spieler fällt also um seinen Gesetztenstatus um. Für die Damen-Setzung gilt ausschließlich die Weltrangliste.

Die Verwirrung war schon größer: Bis 2001 bestimmte ein Komitee nach wenig nachvollziehbaren Kriterien über die Setzliste.

3 Wer sind die Gewinner und Verlierer der Wimbledon-Arithmetik?

Neben Federer, der erst im Finale auf Titelverteidiger Novak Djoković (ATP 1) treffen kann, kommt die Rasen-Formel vor allem Kevin Anderson (ATP 8) zugute. Der Vorjahresfinalist, der die Sandplatzsaison verpasst hatte, wurde an Position vier gereiht. Auch John Isner (12 auf 9), Marin Čilić (18 auf 13) und Gilles Simon (25 auf 20) profitieren.

Dominic Thiem (ATP 4) zählt als Nummer fünf zu den Verlierern, schon im Viertelfinale könnte ein Top-vier-Spieler warten.

4 Was halten Rafael Nadal und Co. von der Wimbledon-Setzung?

Nadal (ATP 2) wurde von Federer (ATP 3) überholt und erklärte: „Ich finde es nicht gut, dass Wimbledon das einzige Turnier mit eigener Formel ist.“ Nachsatz: „Ob Zweiter oder Dritter – ich muss sowieso mein bestes Tennis spielen, wenn ich meine Ziele erreichen will.“ Djoković meinte: „Roger hat mehr Wimbledon-Titel gewonnen als jeder andere. Wenn es jemand verdient, dann er. Aber es ist Nadal, den er überholt, das ist überraschend, um ehrlich zu sein.“

Die Befürworter der Wimbledon-Formel führen die kurze Rasensaison ins Feld, die sich im ATP-Ranking kaum widerspiegle. Kritiker meinen, dass dieses Verfahren nicht zeitgemäß sei, weil es kaum noch Rasenspezialisten gebe. Zumindest in der Causa Nadal/Federer haben die Veranstalter die Zahlen auf ihrer Seite: Nadal hat zwar 2008 und 2010 in Wimbledon gewonnen, stand in den vergangenen acht Jahren aber nur in einem Rasen-Finale (Stuttgart 2015). Federer absolvierte im selben Zeitraum 13 Endspiele auf Rasen.

Novak im Hauptbewerb

Dennis Novak (ATP 104) meisterte auch die dritte Qualifikationsrunde von Wimbledon (7:6, 7:6, 4:6, 6:2 über Mikael Ymer) und steht damit im Hauptbewerb. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.06.2019)