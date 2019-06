Thiem in Wimbledon: Überfälliges Meisterstück

52 Prozent seiner Rasenmatches hat Dominic Thiem bisher gewonnen (Bilanz: 14:13). Keine berühmte Ausbeute, vergleicht man diesen Wert mit seiner Sandplatzbilanz (75 Prozent gewonnene Matches, 130:44) oder gar den Zahlen, die Roger Federer, der Großmeisters des Rasentennis, seit über 20 Jahren auf den grünen Untergrund zaubert: 87 Prozent Siegquote, 181:26.

Doch Paris-Finalist Thiem hat das Rüstzeug, auch in Wimbledon (Runde eins ab Montag 13:30 Uhr, live Sky) weit zu kommen. Kann er seine Schlagvorbereitung etwas verkürzen, sollten ihm weder der niedrige Ballabsprung noch das hohe Tempo große Probleme bereiten, die Beinarbeit ist ohnehin mustergültig. Der Slice ist zu einer echten Stärke geworden, der Aufschlag (Topspeed über 220 km/h) ist auch auf Rasen eine Waffe. Und Return und Netzspiel, lange Zeit Problemzonen des Niederösterreichers, werden immer besser.

Seit Thiem im Frühjahr 2016 in die Top Ten der Weltrangliste vorgestoßen ist, ging es auf Rasen stark bergauf. Er gewann auf Anhieb das 250er-Turnier in Stuttgart (Siege über Federer und Philipp Kohlschreiber) und legte mit einem Halbfinale beim 500er-Event in Halle nach, gestoppt erst vom Rasenspezialisten Florian Mayer. Auch das Achtelfinale 2017 in Wimbledon mit knappem Fünf-Satz-Aus gegen Tomáš Berdych konnte sich sehen lassen. Im Vorjahr war Thiem zur Rasensaison alles andere als fit und enttäuschte (Erstrunden-Aufgabe in Wimbledon).

Den Beweis, dass er längst auch das Rasenspiel beherrscht, muss der 25-Jährige in Wimbledon gleich zum Auftakt antreten. Am Dienstag wartet der US-Amerikaner Sam Querrey, der vor zwei Jahren noch Halbfinalist im All England Club war und diese Woche nach überstandener Bauchverletzung ein starkes Comeback gab.

