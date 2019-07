Umwege einer Gipfelstürmerin

Man muss sich keine Sorgen machen um Andy Murray, früher oder später wird er eine Partnerin für das Mixed-Doppel in Wimbledon finden. Bisher hat der ehemalige Weltranglistenerste, der bei seinem Comeback nach einer Hüftoperation fürs Erste nur Doppelbewerbe spielen will, aber so manche Absage aus der Damenwelt kassiert. Darunter von Thiem-Freundin und Doppel-Nummer-eins Kristina Mladenovic – und auch von Ashleigh Barty. Die Australierin sprach von einer ihrer härtesten Entscheidungen überhaupt, aber als frischgebackene Weltranglistenerste hat die 23-Jährige ab Montag eine ganz andere Titelmission im All England Club.

