Marach/Melzer: "Mit Aufschlag-Volley gewinnst du Wimbledon nicht mehr"

Die Presse: Wir stehen gerade auf einer Terrasse, blicken über die Anlage in Wimbledon. Welche Gedanken schießen Ihnen durch den Kopf?



Oliver Marach: Dafür, dass ich mir früher immer eingeredet habe, nicht auf Rasen spielen zu können, habe ich in Wimbledon vor zwei Jahren mit der Finalteilnahme mein absolutes Highlight erlebt. Gleichzeitig hat diese Niederlage unglaublich weh getan. Mein Partner Mate Pavić und ich haben nach sehr guten Leistung 11:13 im fünften Satz verloren . . .



Jürgen Melzer: Meine Liebe zu diesem Turnier hält seit mittlerweile 20 Jahren an. Ich komme immer wieder gerne hierher. Es ist völlig egal, ob ich in den Wochen davor in Form war oder nicht.: Wenn ich in Wimbledon bin, habe ich das Gefühl, mein Level immer noch ein bisschen verbessern zu können. Dasselbe Gefühl habe ich auch dieses Jahr wieder.



Jürgen Melzer hat 1999 die Juniorenkonkurrenz in Wimbledon gewonnen. Wie ist es Oliver Marach als Jugendlicher auf dem heiligen Rasen ergangen?

