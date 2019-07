Marach und Melzer: „Mit Aufschlag-Volley gewinnst du nicht mehr“

Die Presse: Wir stehen gerade auf einer Terrasse, blicken über die Anlage in Wimbledon. Welche Gedanken schießen Ihnen durch den Kopf?

Oliver Marach: Dafür, dass ich mir früher immer eingeredet habe, nicht auf Rasen spielen zu können, habe ich in Wimbledon vor zwei Jahren mit der Finalteilnahme mein absolutes Highlight erlebt. Gleichzeitig hat diese Niederlage unglaublich wehgetan. Mein Partner Mate Pavić und ich haben nach sehr guten Leistung 11:13 im fünften Satz verloren . . .



Jürgen Melzer: Meine Liebe zu diesem Turnier hält seit mittlerweile 20 Jahren an. Ich komme immer wieder gern hierher. Es ist völlig egal, ob ich in den Wochen davor in Form war oder nicht: Wenn ich in Wimbledon bin, habe ich das Gefühl, mein Level immer noch ein bisschen verbessern zu können. Dasselbe Gefühl habe ich auch dieses Jahr wieder.



Jürgen Melzer hat 1999 die Juniorenkonkurrenz in Wimbledon gewonnen. Wie ist es Oliver Marach als Jugendlicher auf dem „heiligen Rasen“ ergangen?

Marach: Ich war als Junior ganz schlecht, habe nur eine Handvoll Turniere gespielt und war bei keinem einzigen Grand-Slam-Turnier. Ja, als Junior habe ich ziemlich ausgelassen (lacht).



Das Rasentennis hat sich in den vergangenen zehn, 15 Jahren radikal verändert. Es ist langsamer geworden, Aufschlag-Volley-Spieler sind praktisch ausgestorben. Ist der Zauber etwas verloren gegangen?

Melzer: Ich finde es extrem schade, dass das Spiel immer langsamer gemacht wurde. Die Bälle werden von Jahr zu Jahr schwerer, der Rasen selbst wirkt extrem langsam im Vergleich zu vor 20 Jahren. Als ich hier angefangen habe zu spielen, haben wenige Grundlinienspieler die Chance gehabt, das Turnier zu gewinnen. Jetzt wiederum gewinnst du Wimbledon mit Aufschlag-Volley nicht mehr. Ich glaube, die Zuschauer wollen weniger Bumm-Bumm sehen, sondern mehr Ballwechsel. Das hat man mit diesen Maßnahmen auf alle Fälle erreicht.



Aber ist dieses Argument, mehr Tennis sehen zu wollen, nicht nachvollziehbar?

Marach: Bestimmt. Man hat ja nicht nur den Rasen langsamer gemacht, sondern auch alle anderen Beläge. Die Fans wollen mehr lange Ballwechsel sehen. Wenn Aufschlagriesen wie John Isner oder Ivo Karlović auf schnellen Belägen spielen, ist das ja auch nicht schön anzusehen.



Rasen ist mittlerweile nicht einmal mehr der schnellste Belag.

Marach: Shanghai, Cincinnati, Tokio – es gibt mittlerweile einige Hartplätze, die viel schneller sind. Wobei auch der Ball immer eine große Rolle spielt.



Sie haben sich erst vor Kurzem zusammengeschlossen. Wie gut funktioniert das Doppel Marach/Melzer bereits?

Melzer: Wir haben viel Zeit auf dem Platz verbracht, Stärken und Schwächen eruiert. Ich bin selbst gespannt, was wir in Wimbledon anrichten können.

Zu den Personen Der Steirer Oliver Marach (38) und der Niederösterreicher Jürgen Melzer (38) bilden seit wenigen Wochen ein Doppel, in Wimbledon treffen sie zum Auftakt auf Christopher Rungkat/Hsieh Cheng-peng (INA/TPE). Melzer gewann 2010 das Doppel in Wimbledon (mit Petzschner), Marach stand 2017 im Finale (mit Pavić).

