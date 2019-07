Der 25-jährige Qualifikant unterlag dem Ungarn Marton Fucsovics in 2:33 Std. 6:3,4:6,6:7(2),2:6. Novak wird in der Weltrangliste von Rang 104 aus zurückfallen und um seinen Verbleib in den Top 120 bangen, hatte er doch im Vorjahr in Wimbledon die dritte Runde erreicht.

(APA)