Nadal schlägt Kyrgios im Duell der ziemlich besten Feinde

Am Ende, also nach etwas über drei Stunden Spielzeit, hatte sich am Centre Court doch die größere Klasse und Konstanz durchgesetzt. Rafael Nadal, zweifacher Wimbledon-Champion, besiegte den Australier Nick Kyrgios nach Kampf mit 6:3, 3:6, 7:6 (5), 7:6 (3), in der dritten Runde trifft der Spanier am Samstag auf den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga.

Dem Vergleich zwischen Nadal und Kyrgios hatten seit Dienstag, als der Zweitrundenhit festgestanden war, Tennisfans aus aller Welt entgegengefiebert. Das Duell der beiden Kontrahenten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, elektrisierte schon lange vor dem ersten Aufschlag – auch, weil die persönliche Vorgeschichte zwangsläufig spaltet.

Im Februar 2019, beim bislang letzten Aufeinandertreffen, hatte sich Kyrgios bei seinem Sieg (7:6 im dritten Satz) in Acapulco unorthodoxer Schläge bedient und in die Trickkiste gegriffen. Immer wieder streute er Aufschläge von unten ein, mit zwei „medial time-outs“ störte er den Rhythmus des Spaniers. Nadal, der drei Matchbälle vergeben hatte, sagte auf das Verhalten Kyrgios' angesprochen: „Ihm fehlt der Respekt vor dem Gegner, dem Publikum und auch vor sich selbst.“

Verbaler Ringkampf

Nachdem sich auch Nadals langjähriger Trainer, sein Onkel Toni, negativ über Kyrgios geäußert und ihn als „ungebildet“ bezeichnet hatte, war der verbale Ringkampf endgültig eröffnet. Toni Nadal richtete der 24-jährige Kyrgios folgendes aus: „Bruder, ich war zwölf Jahre in der Schule, du Idiot. Ich bin sehr gebildet. Ich verstehe, dass du sauer bist, weil ich deine Familie wieder geschlagen habe.“

Vor dem siebenten Vergleich der beiden in Wimbledon (Head-to-Head nun 4:3 für Nadal) heizte der Hochbegabte aus Canberra die Stimmung zusätzlich an. Er habe sich irrsinnig gefreut, als er Nadal nach der Auslosung als möglichen Zweitrundengegner wahrgenommen habe – und er könne dieses Match kaum erwarten.

Auf die Frage eines Journalisten, wie sein Verhältnis zu Nadal sei, antworte Kyrgios: „Ich denke nicht, dass ich mit ihm im Pub ein Bier trinken würde.“ Nadal wollte sich im Vorfeld auf keinerlei Psychospielchen einlassen („ich bin zu alt dafür“), er wusste, was ihn erwarten würde. „Gegen die besten Spieler der Welt hat er immer Lust, Tennis zu spielen. Und dann ist er einer der gefährlichsten Spieler, die es gibt.“ Tatsächlich hatte Kyrgios Donnerstagabend Lust, er vergaß auch nicht darauf, den 18-fachen Grand-Slam-Champion zu provozieren und ihn so aus seiner Komfortzone zu holen.

Nachdem er sich Mitte des zweiten Satzes beim Schiedsrichter über Nadals lange Vorbereitung vor dessen Aufschlägen beschwerte, verlor der Mallorquiner die Konzentration und wenig später den Satz. Über manches könne er sich nur wundern, erklärte Nadal später, ohne das Vorgehen des Weltranglisten-43. näher kommentieren zu wollen. Kyrgios gelang während des Spiels ein Ass von unten und servierte einen zweiten Aufschlag mit 230 km/h.

Wimbledon 2. Runde

Herren: Federer (SUI/2) - Clarke (GBR/WC) 6:1, 7:6, 6:2. Nishikori (JPN/8) - Norrie (GBR) 6:4, 6:4, 6:0. Sousa (POR) - Cilic (CRO/13) 6:4, 6:4, 6:4. Querrey (USA) - Rublev (RUS) 6:3, 6:2, 6:3. Struff (GER/32) - Fritz (USA) 6:4, 6:3, 5:7, 7:6. Tsonga (FRA) - Berankis (LTU) 7:6, 6:3, 6:3. Millman (AUS) - Djere (SRB/31) 6:3, 6:2, 6:1.

Damen: Barty (AUS/1) - Van Uytvanck (BEL) 6:1, 6:3. Bertens (NED/4) - Townsend (USA) 3:6, 7:6, 6:2. Davis (USA/LL) - Kerber (GER/5) 2:6, 6:2, 6:1. Stephens (USA/9) - Wang (CHN) 6:0, 6:2. S. Williams (USA/11) - Juvan (SLO) 2:6, 6:2, 6:4.

(cg)