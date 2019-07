Schläge unter die Gürtellinie

London/Wien. Nach dem Match war in Wimbledon am Donnerstagabend vor dem Match. Als Rafael Nadal seinen Herausforderer Nick Kyrgios mit 6:3, 3:6, 7:6, 7:6 in der zweiten Runde aus dem Turnier verabschiedet hatte, war der Schlagabtausch der beiden noch lang nicht vorbei. Bei der anschließenden Pressekonferenz präsentierte sich der unterlegene Australier nochmals angriffslustig. Nachdem Kyrgios den am Netz stehenden Nadal beim Stand von 4:4 im dritten Satz mit einem krachenden Vorhandschlag von der Grundlinie auf den Körper fast abgeschossen hätte, lieferte er sich mit Medienvertretern eine hitzige Diskussion über diese Szene.

Der Australier hatte sich auf dem Platz nicht bei Nadal entschuldigt, er sah auch später keinen Anlass dafür. „Ich habe ihn nicht getroffen, das war sein Schläger. Wieso sollte ich mich entschuldigen? Ich habe den Punkt gewonnen“, erklärte Kyrgios, der auf Nachfrage sogar zugab, dass er Nadal eigentlich am Körper treffen wollte. „Ich habe direkt auf ihn gezielt, ich wollte ihn voll auf die Brust treffen. Aber er hat flinke Hände. Der Typ hat soundsoviele Grand Slams gewonnen, und wie viel Geld hat er auf der Bank? Ich denke, er kann einen Ball auf die Brust verkraften.“

Am Vorabend im Pub

Nadal, der gerade noch seinen Schläger vor den Ball brachte, meinte: „Es ist nicht für mich gefährlich, aber es ist für die Linienrichter und die Zuschauer potenziell gefährlich. Ich weiß, dass der Ball, wenn man ihn so spielt, überall hingehen kann.“ Die ohnehin schon angespannte Beziehung zwischen Kyrgios und Nadal hat in Wimbledon zusätzlich an Brisanz gewonnen. Der Rechtshänder aus Canberra hat sich während des Matches beim Stuhlschiedsrichter unter anderen darüber beschwert, dass sich Nadal zwischen seinen Aufschlagen zu lang Zeit lasse.

Der Spanier ist bekannt dafür, die Zeitlimits regelmäßig zu überschreiten, nur selten aber greifen die Unparteiischen ein. Nadal wiederum meinte nach dem Spiel, dass er sich über das Verhalten des 24-Jährigen manchmal nur wundern könne, er wollte mit weiteren Äußerungen aber kein zusätzliches Öl ins Feuer gießen und ergänzte: „Wie ich schon sehr oft gesagt habe, er ist ein sehr talentierter Spieler. Aber es gibt eine Menge Dinge, die man tun muss, wenn man ein Champion werden will“, erklärte Nadal und sprach die nötige Hingabe für den Sport an. „Wenn du dieses Spiel nicht wirklich liebst, ist es schwierig, große Dinge zu erreichen.“

Kyrgios, der am Abend vor dem Match in einem Pub gesehen wurde, gab zu, dass er „nicht der professionellste Spieler“ sei. Auf die Frage, ob er im Moment in der Lage wäre, ein Grand Slam zu gewinnen, antwortete er: „Nein, ich glaube nicht.“

Kyrgios zeigt gegen die Großen der Szene meist sein bestes Tennis, gegen andere Spieler mangelt es ihm oftmals an Motivation. Oder er verliert sich in Streitereien mit Schiedsrichter und Publikum. So unberechenbar wie auf dem Platz mit Tweeners (zwischen den Beinen gespielten Bällen), Aufschlägen von unten und sonstigen Mätzchen, so unberechenbar ist er auch in seinen Interviews. So attackierte er unter anderem Mitte Mai Novak Djoković und unterstellte dem Serben, dass dieser „süchtigsei, gemocht zu werden“.

Auch mit den Medien legt sich Kyrgios immer wieder an. Gleich die erste Frage nach der Niederlage gegen Nadal erhitzte das Gemüt des Enfant terrible, sie war freilich auch provokant: „Glaubst du, du hättest besser gespielt, wenn du vergangene Nacht nicht ins Pub gegangen wärst?“ Kyrgios antwortete zunächst mit einem schlichten Nein, um nach einer kurzen Nachdenkpause zu ergänzen: „Du siehst viel zu aufgeregt aus, um diese Frage zu stellen. Du musst ein wirklich langweiliges Leben haben.“

Die ewigen Fragen nach seinem Talent und, ob er es vergeude, sie scheinen Kyrgios zunehmend zu nerven. „Am Ende des Tages ist es Tennis“, sagte der fünffache Turniersieger. „Ist es wirklich so wichtig? Für mich nicht.“ Dass er einen weitaus professionelleren Zugang zum Sport wählen könnte, ist ihm vollauf bewusst. „Ich weiß, dass ich es besser könnte. Ich könnte mehr ins Fitnessstudio gehen, habe keinen Trainer. Ich tue nicht viel, gehe da raus und kann mit einem der Besten (Nadal, Anm.) mithalten.“ In den kommenden Tagen werde Kyrgios in seinem Haus auf den Bahamas entspannen, wann er genau auf die Tour zurückkehre, wisse er noch nicht.

Nadal vor Tsonga gewarnt

Nadal trifft heute (live auf Sky, Übertragungsbeginn um elf Uhr) in der dritten Runde auf den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga. Gegen den Franzosen führt der Mallorquiner im Head-to-Head mit 8:4, das bislang einzige Duell auf Rasen konnte Tsonga 2011 im Queen's Club für sich entscheiden. Ausgeschieden ist am Freitag Vorjahresfinalist Kevin Anderson. (cg/ag.)

WIMBLEDON 3. RUNDE

Herren: Pella (ARG(26) – Anderson (RSA/4) 6:4, 6:3, 7:6. Bautista Agut (ESP/23) – Chatschanow (RUS/10) 6:3, 7:6, 6:1. Raonic (CAN/15) – Opelka (USA) 7:6, 6:2, 6:1. Paire (FRA/28) – Vesely (CZE/Q) 5:7, 7:6, 6:3, 7:6.

Damen: K. Pliskova (CZE/3) – Su-Wei (TPE/28) 6:3, 2:6, 6:4. Switolina (UKR/8) – Sakkari (GRE/31) 6:3, 6:7, 6:2. Shuai (CHN) – Wozniacki (DEN/14) 6:4, 6:2. Muchova (CZE) – Kontaveit (EST/20) 7:6, 6:3.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.07.2019)