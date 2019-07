Braucht das Tennis Nick Kyrgios?

John McEnroe machte sich während seiner Tenniskarriere nicht nur Freunde. Für seine Wutausbrüche auf dem Platz war der US-Amerikaner bekannt, für sein provokantes Verhalten bei Schieds- und Linienrichtern („You cannot be serious!“) gefürchtet. John McEnroe war der Inbegriff des Bad Boys, eines Typen, der gegen den Strom schwimmt. Dass sein größter Rivale, der Schwede Björn Borg, in jeder Hinsicht das genaue Gegenteil von ihm war, verstärkte dieses Rollenbild zusätzlich. McEnroe ließ wirklich niemanden kalt, er bewegte die Massen, polarisierte – und gewann sieben Grand-Slam-Titel, darunter drei Mal Wimbledon.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.07.2019)

Meistgekauft