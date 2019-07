Roger Federer: „Im Alter wird man ruhiger“

London. Diese Serie ist beachtlich: Roger Federer hat bei seiner 21. Wimbledon-Teilnahme zum 17. Mal die zweite Woche erreicht. Der 7:5, 6:2, 7:6 (4)-Erfolg über Lucas Pouille (FRA) war sein 350. Einzelsieg auf Major-Ebene. Zwar hat der 37-jährige Schweizer wie Novak Djoković oder Rafael Nadal schon einen Satz abgegeben. Doch seine Anwartschaft auf Rekordtitel Nummer neun hat er untermauert.

„Ich bin zufrieden, denn die schwierigsten Partien in Wimbledon sind immer die ersten beiden“, sagte der Rekordsieger im All England Club. Gegen den unbekannten Südafrikaner Lloyd Harris hatte er gleich den ersten Satz seines Turniers abgeben müssen, ehe er 3:6, 6:1, 6:2, 6:2 gewann. Heute trifft Federer auf den als Nr. 17 gesetzten Matteo Berrettini (ITA).

Der Tipp für Dominic Thiem

Federer hat in Wimbledon seinen 21. Major-Titel im Visier. An seinem Quasi-Wohnzimmer wurde zuletzt von manchen Spielern bemängelt, dass der Rasen langsamer als üblich sei. Der vierfache Familienvater sah das anders. „Das glaube ich nicht. Es ist wie beim Wein. Es ist nicht jede Saison gleich, auch wegen des Wetters“, meinte er. Darum sei der Untergrund in der ersten Woche vielleicht etwas weicher gewesen.

Durch die vielen sonnigen Tage − in der ersten Woche gab es keine einzige Regenunterbrechung − seien die Plätze härter geworden. Befragt zu den vielen frühen Niederlagen von etwa Dominic Thiem, Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas hatte er eine klare Meinung. „Erfahrung ist sehr wichtig auf Rasen. Ich habe 1999, 2000 und 2002 in der ersten Runde verloren“, erinnerte der „Maestro“. „Auf Rasen gerät man schneller in Panik. Vielleicht wird man im Alter und mit der Erfahrung ruhiger.“

So wenig er sich vielleicht bei zwei weiteren Siegen das programmierte Halbfinalduell mit Rafael Nadal wünscht, so sehr hat er um ein anderes mit ihm gekämpft. Zugunsten seiner Stiftung wird er 2020 in seinem 6. „Match for Africa“ gegen Nadal in Südafrika spielen. „Ich habe zwei Jahre gebraucht, um ein Datum zu finden, das uns beiden passt“, verriet er lachend. Damit wird sein großer Wunsch Wirklichkeit: Seine Mutter ist Südafrikanerin, er hat neben der Schweizer auch Südafrikas Staatsbürgerschaft. (fin)

