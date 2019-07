Weltranglistenerste Barty in Wimbledon ausgeschieden

Die Weltranglisten-Führende aus Australien und French-Open-Siegerin verlor gegen die US-Amerikanerin Alison Riske am Montag 6:3,2:6,3:6.

Nach dem Gewinn des ersten Satzes ließ Barty kontinuierlich nach, sie kassierte die erste Niederlage nach 15 Siegen in Serie. Riske, die erstmals in ihrer Karriere in einem Grand-Slam-Viertelfinale steht, wird dort ihre Landsfrau Serena Williams treffen. Die 23-fache Grand-Slam-Turniersiegerin gewann am Montag gegen die Spanierin Carla Suarez Navarro 6:2, 6:2.

(APA)