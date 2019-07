Federer zog in nur 73 Minuten ins Wimbledon-Viertelfinale ein

Der Schweizer Roger Federer ist in 73 Minuten in das Viertelfinale des Grand-Slam-Tennisturniers von Wimbledon eingezogen. Der als Nummer 2 gesetzte Rekordgewinner dieses Major-Events besiegte am Montag den Italiener Matteo Berrettini im Achtelfinale 6:1,6:2,6:2. Nächster Gegner Federers auf dem Weg zum angestrebten neunten Wimbledon-Titel ist Kei Nishikori (JPN-8), der gegen Michail Kukuschin aus Kasachstan einen Satz abgeben musste. (6:3, 3:6, 6:3, 6:4)

Der Serbe Novak Djokovic steht ebenso im Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers - es ist sein elftes Mal. Die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste besiegte am Montag im Achtelfinale den 21-jährigen Franzosen Ugo Humbert 6:3,6:2,6:3, er trifft auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung am Mittwoch auf den Belgier David Goffin (Nr. 21). Der "Djoker" hat dieses Major bereits viermal gewonnen.

Letzte Viertelfinalistin bei den Damen ist Johanna Konta. Die als Nummer 19 gesetzte Lokalmatadorin besiegte die zweifache Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (6). Durch das Out der Tschechin steht keine Spielerin der Top sechs der Setzliste im Viertelfinale. Konta spielt nun gegen Barbora Strycova (CZE). Zudem gibt es am Dienstag das US-Duell von Alison Riske mit Serena Williams (11), Elina Switolina (UKR-8) trifft auf Karolina Muchova (CZE) und Simona Halep (ROU-7) auf Zhang Shuai (CHN).