Federer nach 100. Matchsieg in Wimbledon im Halbfinale

Mit seinem 100. Sieg in Wimbledon hat der Schweizer Roger Federer das Halbfinale erreicht. Der 37-Jährige gewann am Mittwoch in London sein Viertelfinale gegen den Japaner Kei Nishikori nach Satz-Rückstand 4:6,6:1,6:4,6:4. Federer ist damit der erste Spieler bei den Herren, der bei ein und demselben Tennis-Grand-Slam-Turnier 100 Einzel gewonnen hat.

In seinem 13. Wimbledon-Halbfinale bekommt es der Weltranglisten-Dritte am Freitag aller Voraussicht nach mit seinem spanischen Dauerrivalen Rafael Nadal zu tun. Es wäre das 40. Duell Federers mit dem Spanier, das vierte in Wimbledon. 2006 bis 2008 hatten Federer und Nadal im All England Club drei Finali in Folge gegeneinander bestritten.

(APA)