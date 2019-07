Wimbledon: Nadal schaffte Halbfinaleinzug

Federer nach 100. Matchsieg in Wimbledon im Halbfinale

Mit seinem 100. Sieg in Wimbledon hat der Schweizer Roger Federer das Halbfinale erreicht. Der 37-Jährige gewann am Mittwoch in London sein Viertelfinale gegen den Japaner Kei Nishikori nach Satz-Rückstand 4:6,6:1,6:4,6:4.