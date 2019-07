Djokovic besiegt Federer und holt sich fünften Wimbledon-Titel

Bei den All England Championships in Wimbledon standen sich am Sonntag der Serbe Novak Djokovic und der Schweizer Roger Federer gegenüber. Titelverteidiger Djokovic griff dabei nach seinem 16. Grand-Slam-Titel – dem fünften in Wimbledon – und sicherte ihn sich nach einem mehrstündigem Krimi am Rasen.

Der 32-jährige „Joker“ besiegte den 20-fachen Grand-Slam-Sieger aus der Schweiz, der sich zum ältesten Grand-Slam-Sieger der Profiära hätte küren wollen, mit 7:6(5),1:6,7:6(4),4:6,13:12 (3).

Für Federer blieb damit auch der Traum vom neunten Wimbledonsieg, womit er die Rekordhalterin bei den Damen, Martina Navratilova, eingeholt hätte, vorerst unerfüllt. Dabei hatte Federer bei 8:7 und 40:15 im dramatischen Schluss-Satz zwei Matchbälle. Am Ende musste erstmals die neue Tiebreak-Regel bei 12:12 entscheiden.

Djokovic, der für seinen Titel umgerechnet 2,62 Millionen Euro kassierte, verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich. Im Head-to-Head mit dem Schweizer stellte Djokovic nun auf 26:22-Siege. Federer ist es übrigens bisher bei keinem Grand-Slam-Turnier gelungen, sowohl Rafael Nadal, als auch Djokovic zu bezwingen. Das Match ist mit 4:55 Stunden das längste Herren-Finale der Wimbledon-Geschichte gewesen.

(APA)