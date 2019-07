Thiem: Der Ruhe folgt das Mammutprogramm

Wien. Das Österreichische Filmmuseum im ersten Wiener Gemeindebezirk lud Mittwochabend zur Vorpremiere der Dokumentation „Der Thiem-Spirit! Dominic und sein Aufstieg zum Tennis-Idol.“ Sechs Monate, bis zu den French Open in Paris, begleitete ein Kamerateam den Niederösterreicher auf seinen Reisen rund um die Welt, der 52-minütige Zusammenschnitt liefert Kindheitserinnerungen und gewährt private Einblicke, auch Rafael Nadal und Roger Federer kommen zu Wort. Ausgestrahlt wird die Dokumentation auf Servus TV am Montag, den 29. Juli (20.15 Uhr), zwei Tage vor dem Auftaktspiel des ÖTV-Stars beim Heimturnier in Kitzbühel.

Sportlich läutet der 25-Jährige das letzte Saisondrittel kommende Woche beim ATP-500-Turnier in Hamburg ein. In der Hansestadt wird Thiem topgesetzt sein, mit Alexander Zverev (ATP 5, erhielt eine Wildcard) und Fabio Fognini (ATP10) schlagen zwei weitere Top-Ten-Spieler auf. Auf Kitzbühel folgt die stets intensive US-Hartplatztournee mit Montreal, Cincinnati und den US Open in New York als krönender Abschluss.

Nach seinem frühen Ausscheiden in Wimbledon hat der Rechtshänder in der Heimat „ein paar Tage gar nichts gemacht“, lang hält Dominic Thiem das Nichtstun aber nicht aus. Also drosch er in der Südstadt bald wieder gegen die geliebte Filzkugel. Zunächst stand ihm Vater Wolfgang zur Seite, seit Samstag gibt Hauptcoach Nicolás Massú wieder die Kommandos.

Lernen von Nadal

Im Lauf einer langen Saison schleichen sich immer wieder kleine technische Fehler bei den Schlägen ein, das ist selbst für Weltklassespieler nichts Ungewöhnliches. Thiem hat diese „kleinen Schwächen“ in den vergangenen Tagen ausgemerzt, hat sich sozusagen selbst upgedatet. Unter anderem habe er daran gearbeitet, „die Rückhand im Aufsteigen besser zu schlagen, dabei noch mehr in den Platz zu gehen“. Nadal habe das im French-Open-Finale gegen ihn perfekt gemacht. „Das war der kleine, aber feine Unterschied in diesem Match.“

Spielerisch und körperlich fühlt sich die Nummer vier der Weltrangliste für die die nächsten Wochen gerüstet. „Ich habe mir die bestmöglichen Chancen für das letzte Saisondrittel erarbeitet. Ein paar sehr guten Leistungen steht eigentlich nichts im Wege“, sagt Thiem, der natürlich die finalen Ereignisse in Wimbledon verfolgt hat. Wieder einmal waren die Big Three rund um Champion Novak Djoković, Roger Federer und Rafael Nadal die besten Spieler bei einem Grand Slam, ein Ende der Phalanx zeichnet sich für den Lichtenwörther nicht ab. „Sie haben alle noch immer das Level, die großen Turniere zu gewinnen, auch wenn jeder Einzelne jederzeit überall schlagbar ist. Es ist niemand mehr so unantastbar wie zuletzt Djoković 2015.“

Den Serben erwartet Thiem noch viele Jahre an der Spitze des Spiels, Nadal prophezeit er „noch drei, vier, fünf Spitzenjahre auf Sand.“ Bei Federer, er wird am 8. August 38 Jahre, müsse das Alter irgendwann eine Rolle spielen. „Aber auch er ist wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre voll dabei.“

Novak in Baastad out

Österreichs Nummer zwei, Dennis Novak, verpasste im schwedischen Baastad nur knapp sein erstes ATP-Viertelfinale. Der 25-Jährige unterlag dem französischen Routinier Richard Gasquet nach 2:02 Stunden mit 6:4, 3:6, 4:6. Seinen nächsten Einsatz hat Novak bereits kommenden Woche beim ATP-250-Event in Gstaad. (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.07.2019)