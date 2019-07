Zverev versucht den Neustart in der alten Heimat

Hamburg. Sein Golfspiel und sein zwei Monate alter Hund, das seien gerade die Hauptthemen bei Ivan Lendl. So erzählt es Alexander Zverev, der aktuelle Weltranglistenfünfte, der die ehemalige Nummer eins im Herbst des Vorjahres als Trainer engagiert hat. Als solcher sollte sich Lendl aber mehr um das Tennis seines Schützlings kümmern, findet Zverev und erzählt, wie er zuletzt am zweiten Aufschlag feilen wollte, Lendl aber lieber über seine Runde Golf vom Vortag dozierte. „Es interessiert mich in dem Moment nicht“, stellt die deutsche Tennishoffnung klar.

Doch die Beziehung zu Lendl, der als Coach Andy Murray zu drei Grand-Slam-Titeln verholfen hat, ist nicht das einzige Problem im Zverev-Umfeld. Der 22-Jährige durchlebt die schwierigste Phase seiner Karriere, die im Vorjahr mit dem Titel bei den ATP Finals ihren bisherigen Höhepunkt hatte.

In dieser Saison aber reiht Zverev Erst- und Zweitrundenniederlagen aneinander: Indian Wells, Miami, Marrakesch, Monte Carlo, Barcelona, München, Rom, Stuttgart. In Genf gewann er zwar ein 250er-Event, musste dabei aber keinen Spieler aus den Top 70 schlagen. Tiefpunkt war das Erstrunden-Aus in Wimbledon gegen den Qualifikanten Jiří Veselý. Zverev sprach danach von einem „Selbstbewusstsein unter Null“.

Die Problemzonen sind zumindest bekannt. Da ist der Trainervater, der sich immer noch als Coach Nummer eins sieht und sich nicht mit Lendl verträgt. Nächste Ablenkung ist der vor Gericht anhängige Streit mit Ex-Manager Patricio Apey. Über die Hintergründe ist wenig bekannt, dem Chilenen – er managt auch Stefanos Tsitsipas – eilt aber nicht der beste Ruf voraus, Apey soll auch schon Turnierveranstalter brüskiert haben. Zverev sagt nur: „Was da los ist, ist abartig. Ich bin sehr wütend.“ Es heißt, Team 8, die rund um Roger Federer gegründete Agentur von Tony Godsick, habe bereits beim Jungstar angeklopft.

Im Frühjahr machte Zverev auch noch die Trennung von Freundin Olga Sharypova, in Jugendjahren selbst ein großes Tennis-Talent, öffentlich. Und sein älterer Bruder Mischa Zverev (auf Platz 193 im Ranking abgestürzt) kämpft mit Burn-Out-Symptomen.

Hamburg soll nun die Wende werden. Nach 2016 schlägt Zverev erstmals wieder in seiner Geburtsstadt auf, vorbereitet hat er sich bei seinem Jugendklub Uhlenhorster HC. Die tückische Auftakthürde nahm er souverän, 6:4, 6:2 besiegte er Nicholas Jarry (ATP 38), der in Båstad gerade sein erstes ATP-Turnier gewonnen hatte. „Ich habe mich wohler gefühlt als auf anderen Plätzen“, meinte Zverev. „Ich hoffe, das war erst der Anfang.“ Im Achtelfinale wartet heute (nicht vor 15.30 Uhr, live Sky) Federico Delbonis (ATP 67).

Bisher scheint Zverevs Neustart-Plan in der alten Heimat aufzugehen. Bei der Players Party erschien er wieder in Begleitung von Sharypova, was die Causa um Ex-Manager Apey betrifft, erklärte er: „Ich bin froh, dass sich das so langsam aufklärt und ich mich wieder auf Tennis konzentrieren kann.“ Auch mit Lendl, der bei der Nordamerika-Tour wieder an seiner Seite sein soll, hat es ein Gespräch gegeben, erzählte Zverev. „Viele Dinge werden sich ändern.“ (joe)



Hamburg (ATP 500, Sand), Achtelfinale: Dominic Thiem (AUT/1) - Marton Fucsovics (HUN) 7:5, 6:1.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2019)