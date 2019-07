Dominic Thiem: Die trügerische Theorie

Kitzbühel. Heimturniere sind stets eine besondere Bühne. Sie üben eine spezielle Faszination aus, auf Fans genauso wie auf Sportler. Und der Erfolgsdruck, er ist ein gänzlich anderer. Acht Jahre lief Thomas Muster, bisher Österreichs bester Tennisspieler, dem Turniersieg in Kitzbühel vergeblich hinterher. Erst 1993, im neunten Anlauf, wollte dem damals 25-jährigen Steirer der lang ersehnte Erfolg gelingen. Es sollte übrigens bei einem Heimsieg bleiben, denn in Musters stärkster Saison 1995 (French-Open-Triumph, zwölf Turniersiege) unterlag der Linkshänder im Endspiel Albert Costa in fünf Sätzen. Und in der Wiener Stadthalle gewann Muster bei insgesamt drei Finalteilnahmen kein einziges Mal.

Auch Dominic Thiem kennt sämtliche Vorzüge und Tücken eines Heimturniers. Der 25-Jährige schlägt in dieser Woche zum neunten Mal in Kitzbühel auf, das könnte Bezug nehmend auf Musters Bilanz in der Gamsstadt tatsächlich ein gutes Omen sein. Dass er trotz seines immer noch jungen Alters schon so oft hier gespielt habe, sei „eigentlich unglaublich“, sagt Thiem und erinnert sich an so manche Premiere.

Theorie und Praxis

2010 hatte Thiem, ohne jemals zuvor ein Profimatch bestritten zu haben, dank einer Wildcard am Challengerturnier in Kitzbühel teilgenommen. Keine 200 Zuschauer waren Zeugen, wie Thiem in der ersten Runde auf einem kleineren Nebenplatz den Franzosen Alexandre Sidorenko, Nummer 252 der Weltrangliste, mit 6:4 im dritten Satz bezwang. Die ersten acht ATP-Punkte und 1100 Euro Preisgeld waren dem Niederösterreicher damit gewiss, das folgende Achtelfinale verlor er in zwei Sätzen.

Ein Jahr später bestritt Thiem als Nummer 918 der Rangliste sein erstes Match in einem ATP-Hauptbewerb (Niederlage gegen Gimeno Traver); 2013 zog er nach einem Sieg über Jürgen Melzer in sein erstes ATP-Viertelfinale ein; 2014 feierte er an Ort und Stelle seine Finalpremiere (Niederlage gegen David Goffin).

2019 ist Dominic Thiem in Kitzbühel topgesetzt. Nach einem Freilos zum Auftakt trifft er am Mittwoch (19.30 Uhr, live, Servus TV) entweder auf Qualifikant Lucas Miedler oder Sebastian Ofner, auf jeden Fall also auf einen Landsmann.

Das Viertelfinale soll für den Lichtenwörther allerdings nur ein Etappenziel sein, der Turniersieg ist das erklärte Ziel. Thiem ist der einzige Spieler aus den Top 25 der Weltrangliste, die Nummer zwei des Turniers, der Serbe Dušan Lajović, wird auf Position 26 geführt. In der Theorie also führt an Thiem in Kitzbühel kein Weg vorbei, die Praxis aber könnte ganz anders aussehen. Auch in der Vorwoche war der Weltranglistenvierte in Hamburg auf dem Papier die Nummer eins, im Viertelfinale wurde er jedoch von der Nummer 78, Andrei Rublew, gestoppt.

Thiem kennt die Ausgangslage, er sagt: „Wenn ich meine Topleistung abrufe, habe ich sehr gute Chancen, dieses Turnier zu gewinnen. Wenn nicht, kann ich aber gegen jeden Gegner hier verlieren.“

Kitzbühel statt Olympia

Dass Thiem bei den Turnieren in Österreich dem großen Erfolg noch hinterherläuft, sei mehr Zufall als sonst irgendetwas. „2018 habe ich in Kitzbühel gegen Kližan und in Wien gegen Nishikori verloren. Das lag aber nicht an den Schauplätzen, ich hätte in jedem anderen Land auch verloren.“ Kitzbühel sei jedenfalls „eines der größten Highlights“, weshalb er frühzeitig erklärte, auch 2020 in Tirol aufzuschlagen und sogar auf eine Teilnahme an den parallel stattfindenden Olympischen Spielen in Tokio zu verzichten.

Thiem hat schon 2016 einen weiten Bogen um die fünf Ringe und Rio de Janeiro gemacht, dabei wäre er nächstes Jahr in Japan einer der wenigen rot-weiß-roten Sommersportler mit Medaillenpotenzial. „Aber Kitzbühel“, bekräftigte Thiem am Montag,, „steht nächstes Jahr absolut im Vordergrund.“ 2024, wenn die olympischen Tennisbewerbe auf Pariser Sand ausgetragen werden, will er aber „auf jeden Fall dabei sein. Einmal will ich das erlebt haben.“



GENERALI OPEN 1. Runde

Sonego (ITA/7) – Delbonis (ARG) 7:6, 6:7, 7:6. Carballés Baena (ESP) – Dellien (BOL) 3:6, 6:3, 6:2.

Dienstag-Spielplan (Auswahl, ab 13.30 Uhr, Centre-Court): Kohlschreiber (GER) – Gasquet (FRA), Ofner (AUT) – Miedler (AUT), Marach/Melzer (AUT/AUT/1) – Mayer/Molteni (ARG/ARG).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.07.2019)