Alexander Antonitsch: „Thiems beste Zeit kommt erst“

Die Presse: Wie groß ist der Faktor Dominic Thiem für Ihr Turnier? Ist er so etwas wie eine Lebensversicherung?



Alex Antonitsch: Er ist enorm wichtig, aber die Feuertaufe war das Jahr 2016, als Dominic nicht in Kitzbühel gespielt hat. Über die ganze Woche hatten wir 2000 oder 3000 Fans weniger. Das zeigt, dass das Turnier bei den Zuschauern auch ohne Dominic angekommen ist. Die Nummer vier der Welt bekommst du nicht mit Geld zu einem ATP-250-Turnier, Dominic muss also schon spielen wollen. Er ist dafür verantwortlich, dass im österreichischen Tennis eine Stimmung herrscht, die es noch nie gegeben hat. Wir haben einen Tennisboom, das spüren wir auch in Kitzbühel.



Herrscht mehr Stimmung als zu den glorreichen Muster-Zeiten?



Für mich ist es mehr. Muster hat 44 Titel gewonnen, er war die Nummer eins der Welt, hat einen Grand Slam gewonnen. Aber Dominic nimmt alle Jungen mit und begeistert gleichzeitig uns Ältere. Das finde ich einfach genial. Er ist sympathisch, teilweise sogar zu nett, weil er sich für so viele Termine zur Verfügung stellt. Dabei soll er sich am Ende des Tages auf das Spielen konzentrieren.



Dennoch vermissen manche Beobachter Ecken und Kanten an ihm. Nachvollziehbare Kritik?

