Das unbezahlbare Know-how der Routiniers

Kitzbühel. Der Tenniszirkus ist eine eigene Welt. Jede Woche schlagen die Profis ihre Zelte woanders auf, immer wieder sieht man dieselben Gesichter, irgendwann kennt man sie alle. Julian Knowle und Alexander Peya sind der Tour schon seit über zwei Jahrzehnten verbunden, sie gehören quasi zur Familie, auf diese Herren trifft die Bezeichnung Routiniers tatsächlich zu. Beide schafften es zunächst in die Top 100 im Einzel, mit Fortdauer ihrer Karrieren konzentrierten sie sich auf das Doppel, um dort ihre größten Erfolge zu feiern. Während der 45-jährige Knowle erst vor wenigen Wochen seine aktive Laufbahn aufgrund körperlicher Probleme beenden musste, kämpft der sechs Jahre jüngere Peya nach einer komplizierten Ellbogenoperation um sein Comeback.

Beim derzeit stattfindenden ATP-Turnier in Kitzbühel aber sind sowohl der Vorarlberger als auch der Wiener wieder Teil dieses Zirkus, dem sie schon so lang angehören und von dem man sich als (Ex)-Profi auch gar nicht so einfach loslösen kann und will. Knowle betreut als Touring Coach seit einigen Wochen Österreichs aktuelle Nummer zwei, den Niederösterreicher Dennis Novak (25). Peya bildet diese Woche erstmals mit Österreichs Nummer drei, dem Steirer Sebastian Ofner (23), ein Gespann. Der Grundtenor: Alle vier haben Spaß an der Zusammenarbeit, sehen Fortschritte.

Knowle und Peya haben seit den Neunzigerjahren, als sie ihre Profikarrieren starteten, Erfahrungen gesammelt, die Novak und Ofner noch nicht gesammelt haben. „Julian und ich, wir waren beide keine Ausnahmetalente. Wir haben jede Ebene dieses Sports durchlebt, haben uns von unten nach oben gearbeitet. Über die Jahre eignest du dir einen extremen Erfahrungsschatz an“, sagt Peya beim Interviewtermin mit der „Presse“ und ergänzt: „Wir haben quasi über 20 Jahre Tennis studiert. In gewisser Weise sind wir auch tennisverrückt.“

Nervös wie in Spielertagen

Die jüngere Generation hängt der älteren im Gespräch an den Lippen, hört aufmerksam zu, was sie zu sagen hat, saugt dieses Wissen auf. Knowle beschreibt die Situation während eines Matches wie folgt: „Ich weiß ganz genau, wie sich Dennis bei bestimmten Situationen auf dem Platz fühlt. Und für ihn ist es wichtig, dass da draußen jemand sitzt, der mitfühlen kann, der ihm sachliche Inputs geben kann. Also mehr als nur ein ,Komm, auf geht's!‘“

Die Seiten zu wechseln, plötzlich nicht mehr selbst auf dem Platz zu stehen, sondern von außerhalb Ratschläge zu geben, sei kein einfaches Unterfangen. Und es mache unbestritten nervös, wie Peya zugibt: „Ich habe es bei meinem ersten Match als Coach am Dienstag als ganz extrem empfunden. Ich war vor dem Spiel genauso häufig auf der Toilette wie noch als Spieler. Es war eine andere Form von Anspannung, du bist ja da draußen ein Stück weit hilflos.“ Knowle stimmt seinem ehemaligen Daviscup-Kollegen zu. „Als Coach spielst du das Match zu 100 Prozent mit.“

Knowle und Peya werden Novak bzw. Ofner in den kommenden Wochen immer wieder auf ihren Reisen begleiten, unter anderem zur Qualifikation der US Open in New York. Fruchtet die Zusammenarbeit, sind längere Engagements vorstellbar. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagt Peya, der wie Knowle viel Potenzial in seinem Schützling sieht. „Sowohl Dennis als auch Sebastian können es weiter nach oben schaffen, aber am Ende des Tages bist du nur so gut wie deine Weltranglistenplatzierung.“ Auch das ist eine Erfahrung.

AUF EINEN BLICK Julian Knowle (45) war im Einzel die Nummer 86, im Doppel die Nummer sechs der Weltrangliste. Der Vorarlberger, der seine Karriere erst Anfang Juni beendete, gewann 19 Turniere, darunter die US Open 2007. Seit einigen Wochen betreut er Dennis Novak (ATP 119). Alexander Peya (39) kämpft nach einer Ellbogenverletzung aktuell um sein Comeback. Er stand im Einzel auf Platz 92, im Doppel war sein bestes Ranking Position drei. Der Wiener holte bislang 17 Doppeltitel und erreichte 2013 das US-Open-Finale. Seit einigen Tagen coacht er Sebastian Ofner (ATP 167).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2019)