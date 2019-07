Viertelfinale ohne Novak

Kitzbühel. Dennis Novak hat am Mittwoch den erstmaligen Einzug in ein ATP-Viertelfinale verpasst. Der 25-Jährige unterlag bei den Generali Open in Kitzbühel Pablo Cuevas aus Uruguay mit 7:6 (1), 0:6, 2:6. Auf einen starken ersten Satz folgte ein Leistungseinbruch. „Von mir ist zu wenig gekommen – und Cuevas ist immer stärker geworden“, resümierte Novak, der damit weiterhin auf den Einzug in die Top 100 warten muss und seinen nächsten Auftritt auf großer Bühne in der US-Open-Qualifikation haben wird.

Erfreulicher waren die Nachrichten, die der Österreichische Tennisverband (ÖTV) am Vormittag zu vermelden hatte. So soll Dominic Thiem beim Daviscup in Finnland (13. bis 15. September) das heimische Team verstärken. Der 25-Jährige aber macht sein Antreten für Rot-Weiß-Rot ein Stück weit vom Abschneiden bei den unmittelbar davor stattfindenden US Open abhängig. Erreicht er dort zumindest das Halbfinale, müsste das ÖTV-Team womöglich doch ohne ihn auskommen. Daviscup-Kapitän Stefan Koubek versprühte Optimismus. „Dominic ist zu 99,9 Prozent dabei.“

Neben Thiem hat Koubek Dennis Novak, Sebastian Ofner sowie das Doppel Oliver Marach/Jürgen Melzer nominiert. „Mit dieser Mannschaft kann man erhobenen Hauptes nach Finnland fliegen. Ich freue mich auch darüber, dass dieses Kasperltheater vor dem Daviscup vorbei ist“, sprach Koubek den Managerwechsel im Team Thiem an. Der Niederösterreicher wird bekanntlich nicht mehr von Günter Bresnik, sondern von Herwig Straka betreut. Unter Bresnik und dessen nicht positiver Haltung gegenüber dem Daviscup sei es „oft bis zur letzten Sekunde anstrengend gewesen“. (ag./cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2019)