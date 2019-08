Die Suche nach der Tennis-Identität

Kitzbühel. Wirklich fordern konnte Sebastian Ofner die Nummer vier der Welt nicht. 3:6, 2:6 unterlag er am Mittwochabend in Kitzbühel dem topgesetzten Dominic Thiem, der noch Reserven hatte und nicht sein bestes Tennis abrufen musste. Dennoch: Sein Potenzial hat Ofner gezeigt. Mit vollem Risiko konnte der 23-jährige Steirer, Schützling von Wolfgang Thiem und neuerdings auch Alexander Peya, in teilweise hochklassigen Ballwechseln Thiem durchaus unter Druck setzen. Auch der Weltranglistenvierte zollte seinem Gegner Respekt. „Ich glaube, dass er weit über einem Ranking von 167 gespielt hat. Wenn er immer so spielt, dann kann er sehr bald Top 100 und noch weiter oben stehen“, meinte Thiem, der in letzter Zeit öfter mit dem St. Mareiner trainiert hat.

Nun gilt es für Ofner, auch auf kleineren Bühnen konstant weiterzuspielen. „Für ihn ist es wahrscheinlich leichter, bei so einer Kulisse gegen mich zu spielen, als bei einem Challenger“, weiß Thiem. „Da musste jeder durch, aber ich traue ihm absolut zu, dass er das schafft. Und er hat es auf anderen großen Bühnen auch schon bewiesen. Ich glaube an ihn.“

Ofners nächste Einsätze sind ein Challenger in Augsburg und die US-Open-Qualifikation. Vor zwei Jahren war er als Qualifikant in die dritte Wimbledon-Runde vorgedrungen – tatsächlich sind es die großen Auftritte, die ihm leichter fallen. „Ich liebe es, vor so einem Publikum zu spielen“, schwärmte er auch in Kitzbühel trotz der glatten Niederlage gegen Thiem. Der größte Unterschied zum zwei Jahre älteren Niederösterreicher? „Definitiv die Konstanz. Ich habe zwei, dreimal einen super Punkt gespielt, dann wieder zweimal einen leichten Fehler. Ich muss die leichten Fehler minimieren.“

Über die Trainingseinheiten, die er zuletzt mit French-Open-Finalist Thiem hatte, freut er sich. „Das ist das Beste, was es gibt. Da kann man nur lernen und profitieren. Man kann schauen, wie er was in welcher Situation macht.“ Seit ein paar Wochen an seiner Seite ist außerdem Doppel-Star Alexander Peya. Ofner hatte sich einen Touring-Coach gewünscht. „Jetzt habe ich mit dem Alex fast immer jemanden bei den Turnieren. Wenn einer das von außen sieht, ist es immer anders.“

Der 39-jährige Peya ist nach einer Ellbogenverletzung in der Erholungsphase. Obwohl ihm das Coaching gefällt, will er 2020 noch einmal auf der Doppel-Tour durchstarten. Bis dahin kümmert er sich um Ofner, der ihn nach Wimbledon kontaktierte. „Es ist für mich eine interessante Aufgabe, er hat viel Potenzial. Und das hat er gestern auch phasenweise gezeigt“, meinte der Wiener.

Top 100: Der Meilenstein

Woran aber muss Ofner vor allem noch arbeiten? „Er muss noch seine Spiel-Identität finden. Er hat ein sehr druckvolles, dominantes Spiel, und ich glaube, dass er das durchziehen muss – über einen längeren Zeitraum, Woche für Woche.“ Denn gegen einen Weltklassespieler wie Thiem sei das noch einfacher, schließlich ist es die einzige Chance, um zu überraschen.

Aktuell ist Ofner die Nummer 167 der Welt, sein bisheriges Karrierehoch erlebte er mit Platz 126 Anfang Mai 2019. „Die Top 100 sind definitiv für nächstes Jahr das Ziel. Da werde ich auch hart dran arbeiten“, sagt der Steirer. (red.)



Doppel, Viertelfinale: Nielsen/Pütz (DEN/GER) – Oliver Marach/Jürgen Melzer (AUT/1) 6:3, 7:6 (3).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.08.2019)