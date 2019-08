Oswald greift in Kitzbühel nach dem Doppeltitel

Oswald/Polasek besiegten im Halbfinale am Freitag das Duo Roman Jebavy/Matwe Middelkoop mit 6:2, 3:6, 10:3. Im Finale am Samstag warten entweder Frederik Loechte Nielsen/Tim Puetz oder Sander Gille/Joran Vliegen. Oswald hatte erst vor zwei Wochen mit dem Niederländer Robin Haase das ATP-250-Turnier in Umag gewonnen und greift nach seinem insgesamt zehnten Titel auf der Tour.

(red)