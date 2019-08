Österreich, ein Land im Tennisfieber?

Dominic Thiem ist durchmarschiert, hat auch im Finale gegen den Spanier Albert Ramos-Viñolas keinen Satz abgegeben (7:6 (0), 6:1) und stand am Samstagabend als neuer Champion, umringt von 5600 Zuschauern, in der Mitte des Centre Courts von Kitzbühel. „Ein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen“, meinte der 25-Jährige. „So ein Heimturnier zu gewinnen, ist einer der Gründe, wieso ich Tennis spiele.“

