Zwei Tenniswelten des Kitz-Siegers

Kitzbühel. Mit der 25 Kilogramm schweren Goldenen Gams an seiner Seite dachte Kitzbühel-Champion Dominic Thiem sogleich an die kommenden Aufgaben. Der Blick in die unmittelbare Zukunft ist es auch, der den lang ersehnten ersten Heimsieg, so eindrucksvoll, souverän und umjubelt er auch gewesen ist, ein wenig relativiert. Denn gleich am Mittwoch wartet beim Masters-1000-Turnier in Montreal ein Auftaktgegner, dessen Weltranglistenplatzierung um einiges besser ist als von allen Kontrahenten, die Thiem auf dem Weg zu seinem Kitzbühel-Sieg aus dem Weg räumen musste.

Der Weltranglistenvierte trifft entweder auf den kanadischen Jungstar Denis Shapovalov (ATP 31) oder den mit einer 2:0-Siegbilanz gegen Thiem ausgestatteten Franzosen Pierre-Hugues Herbert (ATP 38). Thiems Kommentar: „Richtig stark.“ Dafür gibt es in Montreal allein für den Einzug ins Viertelfinale 180 Punkte, und damit beinahe so viele wie für den Heimsieg in Kitzbühel (250).

Doch die Umstellung innerhalb weniger Tage ist beachtlich: Vom Heimturnier, bei dem Thiem die familiäre Atmosphäre, die umliegende Natur schätzt und er sich abseits von Terminen, Training und Matches im Stanglwirt entspannen konnte, geht es in die nordamerikanische Großstadt. Trotz Jetlags wartet der Rummel eines 1000er-Events und darüber hinaus ein Turnier, bei dem der Niederösterreicher noch keine Partie gewonnen hat. Vor allem aber sind die Sandplätze für heuer Geschichte, ab sofort wird nur noch auf Hardcourts gespielt.

„Jetzt ist es vorbei damit, so weit von hinten zu retournieren. Ich muss wieder näher zur Linie und mehr nachgehen“, erklärte Thiem. Aber: „Es war jetzt eine lange Zeit auf Sand, ich bin auch froh, dass es jetzt einmal vorbei ist.“ Der ständige Wechsel zwischen Kontinenten, Zeitzonen und Belägen gehört beim Tennisprofi ohnehin zum Alltag, und Kitzbühel ist nur eine vermeintliche Wohlfühloase für das Thiem-Lager. Die Erwartungen sind riesig, der 25-Jährige trägt die gesamte Veranstaltung – die Anlage drohte beim diesjährigen Zuschauerrekord (51.500) aus allen Nähten zu platzen – und ist mit Heimvorteil zum Siegen verdammt. „Der Druck, die Anspannung, vier ausverkaufte Partien – es ist sicher mein emotionalster und auch mein schönster Turniersieg“, meinte Thiem deshalb.

Wie schwer es ist, gerade zu Hause zu triumphieren, weiß Thiem-Coach Nicolás Massú. „Ich habe in meiner Heimatstadt in Vina del Mar zwei Finali gespielt und beide verloren. Ich war auch der Favorit. Du willst es so sehr gewinnen, und dann ist es gar nicht so einfach“, erzählte der Chilene.

Auch Thiem sah weniger in seiner mentalen Verfassung den Schlüssel zum Kitzbühel-Sieg. „Ich denke nicht, dass ich mein absolut bestes Tennis gespielt habe. Ich war aber voll fokussiert, vom Anfang bis zum Ende. Ich war dieses Jahr wirklich bereit.“ Coach Massú meinte: „Nun ist es erstmals geschafft, Dominic wird in der Zukunft relaxter sein.“

„Nie zufrieden“

Massú hofft, dass sein Schützling sein Level halten kann. „Jetzt kommen zwei Masters-1000er (Montreal, Cincinnati, Anm.), dann der Slam (US Open, Anm.), natürlich ist es ein Ziel, dass er sich zum vierten Mal in Folge für das Masters qualifiziert.“ Thiem ist in Montreal die Nummer zwei, weil Novak Djoković und Roger Federer pausieren, und wähnt sich voller Selbstvertrauen. „Das ist das Interessante im Tennis: Man ist nie mit etwas zufrieden. Die Ansprüche werden nicht geringer werden.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.08.2019)