Thiem kämpft gegen das Kanada-Trauma

Montreal. Dominic Thiem, eben noch viel umjubelter Gewinner der „Goldenen Gams“ beim Heimturnier in Kitzbühel, kennt wie kaum ein anderer die schonungslose Hetzerei im Tenniszirkus. Während andere Spieler bereits frühzeitig zur Vorbereitung auf die bevorstehende Hartplatzsaison wechselten, musste das heimische Tennis-Ass noch auf den Sandplätzen in Hamburg und Kitzbühel ein Stelldichein geben. Thiem war dabei mit Viertelfinale und Sieg erfolgreich und tankte vor allem Selbstvertrauen.

Doch die Reise in eine andere Zeitzone sowie die Umstellung auf andere Beläge bleiben auch Thiem nicht erspart. Bereits am Tag nach dem Kitzbühel-Triumph ging es für den Niederösterreicher weiter nach Kanada zum Hartplatz-Masters-1000 in Montreal.

Dort wird Thiem, der seine gegenwärtige Form als gut einstuft, sein Spiel verändern müssen. „Ich muss natürlich wieder näher zur Linie wandern, mehr nachgehen“, so der 25-Jährige. Auch wenn er den Belag in Montreal nach den ersten Trainings als ziemlich langsam empfunden hat. „Ich werde jetzt wieder mit voller Power flacher spielen“, verriet Thiem.

Kurze Vorbereitung

Kein Geheimnis ist auch seine bislang desaströse Kanada-Bilanz. Der Weltranglistenvierte hat dort bei fünf Auftritten noch kein Match gewonnen. Dabei hofft Thiem dieses Mal auf die psychische Komponente. „Ein Turniersieg ist immer die beste Vorbereitung auf die nächste Woche“, sagte der Lichtenwörther. Dennoch werde es sehr schwierig, die kurze Vorbereitungszeit und den Jetlag einigermaßen zu kaschieren.

Als schwierig wird auch sein erster Gegner eingestuft. Denis Shapovalov (ATP-32.) ist Kanadier und genießt in Montreal Heimvorteil. Der Stern des 20-Jährigen ging beim Turnier von 2017 auf, als er im Achtelfinale den topgesetzten Rafael Nadal aus dem Bewerb warf und erst im Semifinale von Alexander Zverev gestoppt wurde.

Thiem, der das bisher einzige Duell 2018 im Achtelfinale auf Sand in Acapulco glatt in zwei Sätzen gewonnen hat, kennt den Rückenwind durch das heimische Publikum. „Er ist hier in der ähnlichen Situation wie ich es letzte Woche war. Er kann sich auf rund 13.000 Leute verlassen“, meinte der Niederösterreicher, der allerdings im Frühjahr bereits in Indian Wells ein Turnier der zweithöchsten Turnierkategorie auf Hartplatz für sich entscheiden konnte. (herbas)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.08.2019)