Nadal feiert in Montreal seinen 35. Masters-1000-Titel

Der spanische Tennis-Superstar Rafael Nadal hat am Sonntag das Masters-1000-Turnier in Montreal gegen den Russen Daniil Medwedew souverän 6:3,6:0 gewonnen. Der topgesetzte Weltranglisten-Zweite benötigte nur 71 Minuten, um den Viertelfinal-Bezwinger des Niederösterreichers Dominic Thiem in die Schranken zu weisen. Es ist der 83. Turniersieg Nadals auf der Tour, sein 35. auf Masters-1000-Ebene.

Damit ist er der erfolgreichste Spieler auf dieser Turnier-Ebene. Der Serbe Novak Djokovic hält bei 33 1000er-Triumphen, der Schweizer Roger Federer bei 28. Für den 33-jährigen Nadal ist es der fünfte Titel beim kanadischen Masters, davor hatte er 2005, 2008, 2013 und auch 2018 gewonnen.

Nach seinem Turniersieg hat Nadal seinen Verzicht auf die Teilnahme am nächsten Masters-1000-Turnier in Cincinnati bekannt gegeben. Der Spanier gönnt sich eine Erholungspause. Er wolle seinen Körper nicht schon in dieser Woche wieder belasten, schrieb Nadal, der sich im Hinblick auf die am 26. August beginnenden US Open in New York schonen will.

(APA)