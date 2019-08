Gehörloser Lee Duck-hee gewinnt auf der ATP-Tour

Der 21-Jährige schlug den Schweizer Henri Laaksonen in der ersten Runde des Turniers in Winston-Salem (North Carolina) am Montag mit 7:6(4),6:1. Lee, der gehörlos auf die Welt kam, trifft nun in der zweiten Runde auf den als Nummer drei gesetzten Polen Hubert Hurkacz.

"Die Leute haben aufgrund meiner Beeinträchtigung über mich gescherzt. Sie haben gesagt, ich soll nicht spielen. Meine Freunde und Familie haben mich dabei aber unterstützt. Ich wollte es allen beweisen, dass ich es schaffen kann", sagte Lee nach seinem Sieg.

Lee verwendet keine Gebärdensprache, sondern liest Lippen und stützt sich auf Handbewegungen der Schiedsrichter. Da er die Ankündigungen des Spielstands nicht hört, muss er insbesondere bei kleineren Turnieren ohne Anzeigetafeln am Spielfeldrand Punkte und Games im Kopf behalten. Gegen Henri Laaksonen wollte er einmal nochmals aufschlagen, obwohl er das Game schon für sich entschieden hatte.

Lob gab es auch von Andy Murray. "Es ist ein großer Nachteil, nichts zu hören. Das zu tun, was er macht, ist daher eine große Leistung", sagte der Brite. Dessen Bezwinger Sandren berichtete von einem Duell mit dem Südkoreaner vor ein paar Jahren. "Er kam nach dem Spiel mit einem Google-Übersetzer zu mir und sagte: Was sind meine Schwächen? Man lernt wie der Gegner den Ball spielt, wenn man hört, wie er ihn trifft. Wenn man das nicht hört muss man unglaubliches Können und Talent haben."

Für den ehemaligen Weltranglistenersten Murray endete das Turnier in Winston-Salem bereits. Der Brite verlor auch das zweite Einzel seit dem Comeback. Der 32-Jährige unterlag dem Amerikaner Tennys Sandgren mit 6:7(8),5:7. Murray hatte sich im Jänner einer Hüftoperation unterzogen. In der vergangenen Woche trat der dreifache Sieger von Grand-Slam-Turnieren beim Masters 1000 in Cincinnati erstmals wieder im Einzel an und verlor gegen den Franzosen Richard Gasquet. Den Verzicht auf die US Open hatte Murray schon vor einigen Tagen bekanntgegeben.

