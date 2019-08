Wie Europa die Tenniswelt regiert

Wenn am Montag um 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ, live Eurosport) im New Yorker Stadtteil Queens die ersten Bälle bei den diesjährigen US Open geschlagen werden, dann reiben sich Amerikas Tennisfans erwartungsfroh die Hände. Die Fans in Flushing Meadows zelebrieren ihr 14-tägiges Grand-Slam-Turnier, sie wissen den gebotenen Sport zu schätzen – auf dem abgelegenen Court 16 genauso wie im Arthur-Ashe-Stadium, dem mit 23.771 Zuschauer Fassungsvermögen größten Tennisstadion der Welt. Natürlich haben sie Roger Federer und Rafael Nadal in ihr Herz geschlossen, der Weltranglistenerste Novak Djoković hinkt auch hier, in New York, in der Gunst der Fans ein Stück weit hinterher.

