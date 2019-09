Federer nach Gala im Viertelfinale der US Open

„Winning Ugly“: Die mentale Kriegsführung auf dem Tennisplatz

US Open. Speziell die jüngere Generation agiert dieser Tage in New York verhaltensauffällig. Doch Mätzchen kommen weder beim Publikum gut an noch unter Spielerkollegen. Der Deutsche Alexander Zverev ging deshalb in die Offensive: „Manche von uns lassen lieber ihre Schläger sprechen.“