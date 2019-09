Serena Williams: Mit kühlem Kopf zum Allzeitrekord

Die alteingesessenen US-amerikanischen Tennisjournalisten wissen nie genau, wie oft sie noch die Chance bekommen, Serena Williams zu befragen. Vor dem Finale der US Open, das am Samstag (22 Uhr, live Eurosport) in Flushing Meadows über die Bühne geht, hat der Superstar alle Medientermine abgesagt. Volle Konzentration auf das Endspiel. Und wer weiß schon, wie oft die fast 38-Jährige noch nach New York zurückkehrt. Entsprechend thematisch weitreichend waren auch die Fragen in der Pressekonferenz nach Serenas klarem Halbfinalsieg gegen Jelina Switolina.

