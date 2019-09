Im Davis Cup blamiert: Thiem unterlag Ruusuvuori

Dominic Thiem hat am Samstag sensationell sein zweites Davis-Cup-Einzel in Finnland verloren. Der 26-jährige Niederösterreicher zeigte sich im Play-off-Länderkampf in Espoo weit von seiner Form entfernt und unterlag dem 20-jährigen Weltranglisten-163. Emil Ruusuvuori glatt nach 70 Minuten mit 3:6,2:6. Damit musste Dennis Novak im Schluss-Einzel gegen Patrik Niklas-Salminen den dritten Punkt holen.

Thiem hätte nach der durch Oliver Marach und Jürgen Melzer herausgeholten 2:1-Führung für das ÖTV-Team eigentlich den fix eingeplanten dritten Punkt holen sollen. Doch ein einerseits stark aufspielender Youngster der Gastgeber und ein sehr fehlerhafter Thiem verhinderten dies. Der Weltranglisten-Fünfte wirkte nach seiner Zwangspause wegen einer Viruserkrankung alles andere als auf der Höhe.