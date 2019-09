Laver Cup: Thiem ersetzt verletzten Nadal

Dominic Thiem wird am Schlusstag des Laver Cups in Genf nun doch unverhofft zum Einsatz kommen, das wurde am späten Sonntagvormittag bekannt. Der Niederösterreicher bestreitet das zweite Spiel des Tages gegen Nick Kyrgios, nachdem Rafael Nadal (Handentzündung) absagen musste.

Eröffnet wird der Spieltag mit dem Doppel Federer/Tsitsipas gegen Isner/Sock. Nach dem Duell zwischen Thiem und Kyrgios stehen noch die Begegnungen Federer -Isner und Zverev - Raonic auf dem Programm. Das Team Europe führt im Kontinentalvergleich mit dem Team World 7:5, am Sonntag bringt jeder Sieg drei Punkte. Europa benötigt noch zwei Siege, das Team World derer drei.

(cg)