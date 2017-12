NFL-Video: Philadelphia und Pittsburgh lösen erste Play-off-Tickets

Die Philadelphia Eagles und Pittsburgh Steelers haben sich am Sonntag als erste Teams für die Play-offs der National Football League (NFL) qualifiziert. Die Adler aus "Philly" feierten einen 43:35-Sieg bei den Los Angeles Rams, während sich die Steelers im Heimspiel gegen die Baltimore Ravens in letzter Minute noch 39:38 durchsetzten und damit ihren achten Erfolg en suite schafften.

Ein Field Goal von Kicker Chris Boswell aus 46 Yards brachte 46 Sekunden vor dem Ende die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Überragender Mann beim Rekordmeister aus Pittsburgh war aber wieder einmal Quarterback Ben Roethlisberger, der bei 66 Versuchen gleich 44 Pässe an den Mann brachte und mit diesen Karriere-Rekorden insgesamt 506 Yards Raumgewinn verbuchte. "Big Ben" ist nun der erste NFL-Quarterback, der in insgesamt drei Spielen die 500-Yard-Marke erreicht hat. Nur insgesamt 21 Mal wurde dieser Wert bisher in der besten American-Football-Liga der Welt geknackt.

Pittsburgh und Philadelphia halten nun bei elf Siegen aus 13 Spielen. Titelverteidiger New England Patriots hatte am Montagabend die Chance, mit einem Sieg bei den Miami Dolphins ebenfalls auf diese Bilanz zu kommen und damit den Einzug in die Play-offs vorzeitig zu fixieren.

Sonntag-Ergebnisse der National Football League (NFL): Cincinnati Bengals - Chicago Bears 7:33, Tampa Bay Buccaneers - Detroit Lions 21:24, Cleveland Browns - Green Bay Packers 21:27 n.V., Buffalo Bills - Indianapolis Colts 13:7 n.V., Carolina Panthers - Minnesota Vikings 31:24, Kansas City Chiefs - Oakland Raiders 26:15, Houston Texans - San Francisco 49ers 16:26, New York Giants - Dallas Cowboys 10:30, Denver Broncos - New York Jets 23:0, Arizona Cardinals - Tennessee Titans 12:7, Los Angeles Chargers - Washington Redskins 30:13, Jacksonville Jaguars - Seattle Seahawks 30:24, Los Angeles Rams - Philadelphia Eagles 35:43, Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens 39:38

(APA)