Rap-Star P. Diddy will die Carolina Panthers kaufen

Ob Mode, Wodka oder Fernsehen: Rapper Sean "Diddy" Combs hat für gute Geschäfte ein goldenes Händchen. Nun will er die Footballmannschaft der Carolina Panthers kaufen. Der 48-Jährige meint: Die fast ausnahmslos weißen Teambesitzer in der National Football League (NFL) könnten einen Afroamerikaner in ihren Reihen dringend gebrauchen.

Für Prominente in den USA ist der Teilbesitz einer Sportmannschaft mehr als ein cooles, neues Spielzeug. Statt noch einer luxuriösen Villa, einer Jacht oder einem Privatjet gönnen sich millionenschwere Musiker und Schauspieler wie Will Smith, Usher, Jennifer Lopez und einst Jay-Z hin und wieder Anteile an mehr oder weniger erfolgreichen Basketball- oder Footballteams. Das kann als Geldanlage gedacht oder einfach mit dem Wunsch verbunden sein, der heimischen Mannschaft unter die Arme zu greifen - von kostenlosen Tickets, Spielernähe und Prestige ganz zu schweigen.

Nicht sehr überraschend also, dass Combs sich als neuer Eigentümer eines NFL-Teams ins Spiel gebracht hat. "Ich möchte die Panthers kaufen. Sagt es weiter", twitterte er am Sonntag über die zum Verkauf stehende Footballmannschaft und sagte in einem Video auf Instagram: "Ich werde der beste NFL-Besitzer sein, den ihr euch vorstellen könnt." Hunderttausendfach wurde der Clip geklickt, Rap und Football sind einfach gutes Entertainment.

Überfälliger Schritt

Diddy will mehr als nur spielen. Bis heute gebe es keinen Afroamerikaner, der Mehrheitsanteile an einem NFL-Team halte, twitterte er weiters. "Lasst uns Geschichte schreiben!" Der Schritt wäre überfällig in einer Liga, die zu 70 Prozent aus afroamerikanischen Spielern besteht. Die einzigen nicht-weißen Besitzer von Mehrheitsanteilen sind der in Pakistan geborene Shahid Khan (Jacksonville Jaguars) und die aus Südkorea stammende Kim Pegula (Buffalo Bills). In der Basketballliga NBA sind 91 Prozent der Mehrheits-Eigentümer weiß. Und fast drei Viertel der Spieler Afroamerikaner.

Es dauerte nicht lang, bis auch Basketball-Superstar und Panthers-Fan Stephen Curry seinen Hut in den Ring warf. "Ich bin dabei!", twitterte der Kapitän des NBA-Champions Golden State Warriors in Richtung Diddy, der den Deal mit seiner Antwort "Meld' dich bei mir" offenbar tatsächlich ins Rollen bringen will. Die nach "Forbes"-Schätzungen 2,3 Milliarden Dollar (1,95 Mrd. Euro) könnte Diddy, dessen Vermögen dem Magazin zufolge bei 820 Millionen Dollar (695,21 Mio. Euro) liegt, keineswegs allein aufbringen. Auch drei afroamerikanische Ex-Football-Profis kündigten Interesse an.

Und Diddys Plan geht noch weiter: Sollte er die Panthers tatsächlich kaufen, will er Colin Kaepernick unter Vertrag nehmen. Der frühere Quarterback der San Francisco 49ers steht seit März ohne Team da. Sein Kniefall-Protest gegen rassistische Polizeigewalt beim Abspielen der Nationalhymne hatte zu einer landesweiten Debatte geführt, in die sich sogar Präsident Donald Trump einschaltete. Kaepernick meldete sich auf Twitter und erklärte, ebenfalls einsteigen zu wollen - allerdings nicht als Quarterback auf dem Feld, sondern als Teilhaber.

"Super Bowl um Super Bowl"

Der Alleskönner Diddy hat schon mit seiner Modemarke sowie mit Tequila-, Wodka- und Wassermarken und einem TV-Kabelsender gute Geschäfte gemacht. Würden die Panthers Teil seines Portfolios, könnte der Verein sich ein wenig von den Negativschlagzeilen vergangener Tage befreien. Der bisherige Besitzer Jerry Richardson hatte den Verkauf nach Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe und rassistischer Äußerungen angekündigt, die NFL ermittelt.

Aber Diddy wäre nicht Diddy, wenn der politisch motivierte Zug nicht auch mit Partys und guter Stimmung verbunden wäre: "Ich werde die beste Halbzeit-Show haben, die beste Auswahl an Musik, und wir werden Super Bowl nach Super Bowl gewinnen", kündigte der Rapper vollmundig im Video an. Dass er die Mannschaft darin fälschlicherweise als "North Carolina Panthers" bezeichnete, ging dabei fast unter.

