NFL-Video: Vikings nach dramatischem Finish im Conference-Finale

In einem packenden Finish haben die Minnesota Vikings den Einzug in das Halbfinale der NFL erreicht. Zehn Sekunden vor Schluss fing Widereceiver Stefon Diggs einen Pass von Quarterback Case Keenum, sprintete gegen die ablaufende Uhr in die Endzone und besiegelte den 29:24-Sieg über die New Orleans Saints. Die Vikings treffen im NFC-Endspiel auf die Philadelphia Eagles.

Die Jacksonville Jaguars besiegte in der Divisional Round am Sonntag überraschend die favorisierten Pittsburgh Steelers auswärts 45:42 (28:14). Für Jacksonville ist es der dritte Halbfinaleinzug der Vereinsgeschichte und der erste seit der Saison 1999/2000. Jaguars-Running-Back Leonard Fournette war mit drei Touchdowns und 109 erlaufener Yards der Leistungsträger beim Auswärtssieg seiner Mannschaft. Pittsburgh-Quarterback Ben Roethlisberger überzeugte bei der Niederlage mit fünf Touchdown-Pässen und insgesamt 469 Yards.

Im Conference-Championship-Game der American Football Conference (AFC) nächsten Sonntag warten Titelverteidiger New England Patriots und Superstar Tom Brady auf die Jaguars.

(APA/dpa)