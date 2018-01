NFL-Video: Philadelphia gegen Titelverteidiger Patriots um Super Bowl

Die Philadelphia Eagles haben mit einem deutlichen Sieg im Playoff-Halbfinale der amerikanischen Football-Liga NFL das Super-Bowl-Endspiel erreicht. Die Eagles besiegten am Sonntag (Ortszeit) im Conference-Finale die Minnesota Vikings klar mit 38:7 (24:7). Im Endspiel trifft Philadelphia auf Titelverteidiger New England Patriots um Superstar Tom Brady.

Die Patriots setzten sich im zweiten Halbfinalspiel gegen die Jacksonville Jaguars (24:20) durch. Super Bowl 52 ist somit eine Neuauflage von Super Bowl 39 aus dem Jahr 2005. Die Patriots und Brady setzten sich damals mit 24:21 durch. Für die Eagles ist es die dritte Super-Bowl-Teilnahme und die erste seit 2005. Die Super Bowl findet am 4. Februar im US Bank Stadium in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota statt.