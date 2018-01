NBA-Video: 40 Punkte von Irving nutzten Boston nichts

40 Punkte von Spielmacher Kyrie Irving haben den Boston Celtics nicht gereicht. Der NBA-Rekordmeister bezog am Sonntag trotz Galavorstellung seines All-Stars, der auch noch sieben Rebounds und fünf Assists verbuchte, eine 95:103-Niederlage gegen Orlando Magic. Die Gäste aus Florida beendeten damit ihren Negativlauf von zuletzt 14 Pleiten bei den Celtics, die nun schon drei Matches sieglos sind.

Boston führt aber weiterhin mit 34 Siegen aus 47 Saisonspielen und einer Erfolgsquote von 72,3 Prozent die Eastern Conference der besten Basketball-Liga der Welt an. Erster Verfolger sind die Toronto Raptors mit Jakob Pöltl, die bei 68,9 Prozent (31 Siege aus 45 Matches) halten und in der Nacht auf Donnerstag beim Liga-Schlusslicht in Atlanta zu Gast sind.

Sonntag-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA): Boston Celtics - Orlando Magic 95:103, Detroit Pistons - Brooklyn Nets 100:101, Los Angeles Lakers - New York Knicks 127:107, San Antonio Spurs - Indiana Pacers 86:94