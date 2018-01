LeBron James: 30.000 Punkte und kein bisschen leise

Nächster Meilenstein für LeBron James: Der Basketball-Superstar hat am Dienstag als bisher jüngster Spieler in der nordamerikanischen Profiliga NBA die 30.000-Punkte-Marke geknackt. Nach einem unscheinbaren Mitteldistanzwurf eine Sekunde vor dem Ende des ersten Viertels gehört nun auch „King James“ dem exklusiven Kreis an, der diese historische Zahl in Grunddurchgangsspielen erreicht hat.

Der 2,03 m große Small Forward ist erst der siebente Spieler in der NBA-Geschichte, der mehr als 30.000 Punkte erzielt hat. Mit seinen 33 Jahren und 24 Tagen ist er jedoch der Jüngste, dem dieses Kunststück gelang. Trotzdem wollte bei James keine richtige Freude aufkommen, da der 14-fache NBA All-Star mit den Cleveland Cavaliers bei den San Antonio Spurs 102:114 verlor. Der Vizemeister befindet sich damit weiter im Tief, denn es war die bereits zehnte Niederlage in den jüngsten 13 Spielen für die „Cavs“.

Eine Ausnahmeerscheinung

Für die Öffentlichkeit machte James dann aber nach der Pleite in Texas doch noch gute Miene zum bösen Spiel. „Es ist ein besonderer Moment. Es ist etwas, das ich mir nie als Ziel gesetzt hatte“, betonte der Mann aus Akron, der beim Gastspiel in Texas auf insgesamt 28 Punkte kam. Vor dem Match hatten ihm noch sieben Zähler bis zur 30.000er-Marke gefehlt. Als er diese erreicht hatte, erhoben sich selbst die Spurs-Fans von ihren Plätzen und applaudierten der Ausnahmeerscheinung aus Ohio.

„Ich würdige es nie richtig, wenn ich etwas erreicht habe, egal ob bei einem Sieg oder einer Niederlage. Ich freue mich auf den Moment, wenn ich meine Karriere beendet habe und ich mit meiner Familie und meinen Freunden bei einem Glas Wein zusammensitze und wir über all das, was ich erreicht habe, reden“, sagte James.

Gesprächsstoff gibt es dann genug. Dreimal NBA-Champion, viermal wertvollster Spieler (MVP) der Liga, dreimal bester Spieler der Finalserie, zwei olympische Goldmedaillen mit dem US-Team - James hat in seiner Laufbahn bereits alles erreicht.

Lob und Anerkennung gab es dafür bereits jetzt von anderen NBA-Superstars. „Von Akron bis 30.000. Gut gemacht, mein Bruder“, schrieb etwa Los-Angeles-Lakers-Ikone Kobe Bryant bei Twitter. Der 39-Jährige war am Ende der Saison 2015/16 zurückgetreten und mit 34 Jahren und 104 Tagen der bisher jüngste Spieler mit 30.000 Punkten gewesen. Als einziger Nicht-Amerikaner hat diese Marke Dirk Nowitzki erreicht. „Glückwunsch §KingJames. Willkommen im Club“, gratulierte der 39-jährige Deutsche via Twitter.

Neben James (30.021), Nowitzki (30.837) und Bryant (33.643) gehören nur noch die NBA-Legenden Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), Michael Jordan (32.292) und Wilt Chamberlain (31.419) dem 30.000er-Club an. „Es ist eine großartige Leistung“, sagte Spurs-Trainer Gregg Popovich über James. „Er ist ein ausgezeichneter Wettkämpfer und klasse Spieler.“